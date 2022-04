Cynthia Tarragó vuelve a Paraguay tras ser deportada por los EE.UU.

Tarragó partió hoy desde Nueva York e hizo escala en Ciudad de Panamá a las 15:53 hora local, 16:53 de nuestro país. Lo hizo en el asiento 7E del vuelo CM 207 de la aerolínea Copa Airlines.

La exdiputada no tenía custodia alguna. Tampoco el Gobierno de los Estados Unidos notificó al de Paraguay sobre la concreción de la deportación, según la información a la que tuvo acceso ABC Color.

Tarragó hizo el procedimiento rutinario en Migraciones del aeropuerto Silvio Pettirossi para luego pasar al área de desembarque.

Tarragó conversó con la prensa tras su llegada a Paraguay; sus declaraciones fueron recogidas por ABC TV. “Estoy feliz de verles, de volver a mi país. Mi familia me está esperando después de mucho tiempo, así que les pido que me tengan un poco de paciencia, me imagino que tienen muchas preguntas, yo también tengo muchas respuestas que darles. Estoy muy contenta”, afirmó.

Además, reveló que no está en contacto ni sabe nada de su esposo, Raimundo Va. “Es una disposición legal”, explicó.

En otro momento, manifestó no temer por su seguridad. “Estoy llegando, claro que me quedo (en Paraguay). ¿Peligroso? Estoy en mi país, cómo no voy a estar segura. Vamos a hablar en su momento, vamos a hablar tranquilos, sin apuros con los colegas. Vamos a tener mucho tiempo”, indicó.

En ese sentido, fuentes de la Policía indicaron que Tarragó no tiene prevista una protección especial, aunque se la concederá si es que la pide.

Luego de conversar con los medios, la exdiputada se reencontró con su hijo y abandonó el aeropuerto a bordo de una camioneta particular.

Lea más: Cynthia Tarragó llegaría a Paraguay en la noche de este viernes

Presa desde 2019

La exlegisladora estuvo presa desde el 21 de noviembre de 2019 con su esposo Raimundo Va, que no la acompañó en este vuelo. Ambos fueron detenidos por presuntos vínculos con el tráfico internacional de drogas ilícitas y el lavado de dinero en una investigación internacional del Buró Federal de Investigaciones de los EE.UU. (FBI). La detención se registró en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey.

El 15 de septiembre del 2021 Tarragó se declaró culpable, al igual que su esposo, un ciudadano alemán. El proceso se realizó ante la jueza Freda Wolfson en una causa que los investigaba por lavado de activos.

El 24 de marzo último, fue condenada por la jueza Wolfson a través de una videoconferencia a 33 meses de cárcel; una pena que compurgó en una cárcel de Nueva Jersey.

Lea más: Cynthia Tarragó fue condenada a 33 meses de cárcel en EEUU por blanqueo

El anuncio de la condena fue hecho por el fiscal estadounidense Philip R. Sellinger, según un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El caso

Según la investigación realizada por el Buró Federal de Investigaciones de los EE.UU. (FBI); Tarragó y su esposo acordaron aceptar unos US$ 2.000.000 de dos personas que se presentaron como narcotraficantes, - y que en realidad eran agentes del FBI - y blanquearon los fondos a través de una red internacional de cuentas para mimetizar su origen ilegal.

Lea más: Cynthia Tarragó “va a ser deportada en cualquier momento”

La investigación comenzó cuando Tarragó era aún diputada, en enero de 2018. Entre ese mes y finales de 2019 Tarragó y Va viajaron a Nueva Jersey y Florida en múltiples ocasiones y aceptaron aproximadamente US$ 800.000 de los supuestos narcotraficantes.

Leda Sostoa, ABC Color

Lea más: Caso Cynthia Tarragó: varios factores pudieron influir en condena leve

“Luego hicieron que esos fondos se lavaran (...) y se transfirieran de nuevo a una cuenta mantenida por los supuestos narcotraficantes. Para disfrazar la fuente ilícita de los fondos, los miembros de la conspiración generaron facturas fraudulentas que declaraban razones comerciales legítimas para las transferencias de fondos lavados a la cuenta de los presuntos narcotraficantes. En múltiples ocasiones durante las reuniones de los supuestos narcotraficantes con Tarragó y Va, Tarragó indicó que podría ayudar a los supuestos narcotraficantes a obtener grandes cantidades de cocaína de Paraguay a un precio económico”, recordó la Fiscalía de los EE.UU.

Lea más: Detienen a Tarragó en EE.UU.

Junto con el matrimonio fue acusado del mismo cargo Rodrigo Alvarenga Paredes, alto dirigente de una empresa de cambios en Paraguay quien aún permanece en nuestro país, dijeron las autoridades de los EE.UU.

“Los agentes encubiertos se reunieron con Tarragó y Va en los Estados Unidos en numerosas ocasiones y obtuvieron importantes grabaciones de audio y video de sus interacciones (...) durante las cuales se discutieron los detalles de la red de lavado de dinero. Las pruebas obtenidas revelaron que Alvarenga Paredes, actuando con el auspicio de una casa de cambio en Paraguay, coordinó el lavado de los fondos que los agentes encubiertos entregaron a Tarragó y Va”, finalizó la explicación de la Fiscalía.