Fondo de emergencia: subsidio a servicios básicos por US$ 104 millones

Es el cuarto volumen del informe, correspondiente a marzo 2022, contiene las medidas adoptadas durante la pandemia por covid-19 y su impacto en el sistema sanitario y económico, así como la ejecución de los programas financiados con el préstamo de emergencia.

Los datos dan cuenta de que de los US$ 107 millones asignados para el programa de subsidio ejecutaron US$ 104 millones, quedando un saldo de US$ 3 millones en ejecución.

El subsidio fue establecido como parte de las medidas de mitigación del impacto del covid-19 en la economía de nuestro país, con fondos provenientes del préstamo de US$ 1.600 millones aprobados por ley de emergencia.

Se exoneró 50% del pago

El informe de Hacienda explica que se exoneró hasta el 50% del pago de las facturas por el servicio de suministro de energía eléctrica proveído por la Administración Nacional Electricidad (ANDE) y el servicio de suministro de agua corriente proveído por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Las empresas beneficiadas fueron aquellas dedicadas a los sectores gastronómicos, eventos, hotelero, agencias de turismo y entretenimientos, dice el informe.

La cobertura de este beneficio se amplió igualmente a los trabajadores formales y comerciantes que residen en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná, añade.

“Así mismo, el saldo resultante de la aplicación de la exoneración del pago de las facturas fue fraccionado en cuotas, sin recargos ni intereses”, destaca el informe de la cartera económica.

Préstamo por US$ 1.600 millones

El informe “Paraguay ante la Pandemia” que dio a conocer Hacienda la última semana menciona que en cuanto a la distribución de los US$ 1.600 millones, el 34 % de este total fue direccionado para cubrir compromisos del Estado que inicialmente estaban planificados financiarse con recursos provenientes de los impuestos.

Explica que las estimaciones de ingresos fueron afectadas a la baja por las restricciones aplicadas, razón por la cual se cambió la fuente inicial de financiamiento con el fin de cumplir con el pago de importantes programas sociales como: Tekoporâ y Adultos Mayores, además de jubilaciones y pago de salarios a los docentes, fuerzas públicas (policías y militares) y personal de salud.

El segundo componente importante fue el de Salud, con el 26%, que tuvo al Ministerio de Salud como institución líder de este componente, apoyado por los Hospitales de Clínica y Militar, la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), mediante la cual se gestionó uno de los programas estratégicos en materia de medicamentos, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en materia de construcciones apoyó fuertemente para la edificación y habilitación de centros de contingencias, se afirma en el material.

Añade, que otra importante proporción de los recursos del fondo se destinó a protección social, 20%; con la implementación de programas coyunturales para el otorgamiento de subsidios en sus tres modalidades: Pytyvõ, Ñangareko, y los subsidios a empleados por ceses de actividades otorgados por el Instituto de Previsión Social-IPS.