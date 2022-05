No reparan calles porque la planta asfáltica no funciona, aseguran

LUQUE. Según fuentes, la planta asfáltica de la Municipalidad de Luque no funciona y por esta razón no estarían reparando las calles de la ciudad que se encuentran en pésimas y vergonzosas condiciones. En enero se declaró emergencia vial, previendo un presupuesto de G. 15.000 millones, y hasta ahora las obras de reparación no avanzan.