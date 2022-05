Gobernador pide desestimar denuncias de corrupción en su contra

Vera Báez comentó en conferencia de prensa, que solicitó la desestimación de las denuncias presentadas en su contra tanto por los concejales departamentales del Guairá como la Secretaría de Estado de Tributación (SET) ante la Fiscalía de Delitos Económicos, por el supuesto despilfarro de los US$ 2.000.000 de los fondos de reactivación económica que se utilizaron en supuestas obras sobrefacturadas, transferencias a comisiones presididas por propios funcionarios y en el cual hasta se habría falsificado o clonado facturas para justificar los millonarios desembolsos de dinero.

“No existe hecho punible, esto está fundamentado en un trabajo de auditoría contable que hemos solicitado como acto investigativo y como medio de defensa. Se ha auditado todas las documentaciones y se han verificado todas las obras que corresponde al fondo covid, plata de oxígeno, pabellón de contingencia, entre otros y no existen obras fantasmas, las obras están y no existe hecho punible”, argumentó el abogado Rodolfo Mendoza, con relación a las denuncias de los ediles guaireños.

Asimismo, indicó que no existen hechos punibles en los diversos puntos señalados en la denuncia presentada por el viceministro de la SET, Óscar Orué. “Cada uno de los puntos son sencillamente faltas administrativas, los cuales no corresponden en absoluto que se tenga que movilizar la maquinaria judicial e investigativa como para presumir que hay hecho punible. Al no existir daño patrimonial se debe desestimar la denuncia”, concluyó Mendoza.

“Maniobra para que el oficialismo tome la administración de la Gobernación”

El cuestionado gobernador Juan Carlos Vera Báez se ratificó en que las denuncias y procesos en su contra son netamente una persecución política por parte del oficialismo colorado que parte desde el Poder Ejecutivo, dando a entender que el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, está detrás de su posible destitución al frente de la Gobernación del Guairá.

“Evidentemente esto es una maniobra como para que el oficialismo tome administración de la Gobernación y se puedan volcar los recursos de la misma para financiar sus campañas. Yo creo que el Presidente (Mario Abdo) debería estar trabajando por la nación y no estar apoyando una persecución a un gobernador”, expresó.

Vera, indicó que “estamos en un internismo político bastante fuerte en el cual se presentan los dos frentes del Partido Colorado, el oficialismo y Honor Colorado, hay una guerra de poderes, tal vez si yo hubiese estado aún dentro del oficialismo esto no hubiese ocurrido jamás”.

<b>Intervención</b>

La Comisión Especial integrada por 11 diputados, que investiga y analiza el pedido de intervención a la administración del ejecutivo Juan Carlos Vera, dio a conocer dos dictámenes, 6 legisladores votaron por la aprobación de la misma, mientras que los otros 5 por el rechazo. Ambos dictámenes se estudiarían recién la semana próxima ante el pleno de la Cámara de Diputados.