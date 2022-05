Paciente de Hospital de Luque fue internada en una sala que está en pésimas condiciones

Una paciente cuya identidad resguardamos por seguridad, y que se encuentra en estado delicado de salud, recurrió al Hospital General de Luque, el pasado domingo al área de urgencias. Desde ese lugar, la mujer fue derivada al pabellón de clínica médica, donde quedó internada, según los detalles que brindó.

La paciente denunció que la sala en la que se encontraba hasta ayer, tiene el baño clausurado, las ventanas sin vidrios y el acondicionador de aire descompuesto. “Me trasladaron a una sala sin baño, no me permitieron meter ni una sola silla, y tuve que entrar al baño de otra sala, donde me quedé encerrada con mi suero y todo”, aseguró la paciente.

Luego de la denuncia pública, trasladamos la queja al director médico, que es interino de la Dirección General, el Dr. Víctor Luraschi, quien, hasta ese momento, no tenía conocimiento de lo sucedido.

Tras una verificación del caso, el galeno confirmó la denuncia, y dijo que inmediatamente se ordenó el traslado de la paciente a otra sala para su mayor comodidad. La versión fue confirmada por la denunciante.

Luraschi explicó que el pabellón de clínica médica requiere de varias mejoras que iniciarán la próxima semana. El profesional médico lamentó lo sucedido con la paciente, y se comprometió a gestionar los trabajos necesarios en la brevedad posible para mejorar las condiciones del área.

Las denuncias son frecuentes

El mes pasado, pacientes, familiares y hasta el mismo personal de blanco denunciaron que el pabellón de internados de clínica médica se encontraba en deplorable condición.

Afirmaban que los baños estaban clausurados, no había agua, los acondicionadores de aire no funcionaban desde hace meses, que el sistema eléctrico estaba en pésimas condiciones, y que incluso el área no era aseada con frecuencia.

Intentamos confirmar la denuncia y recurrimos al director general del centro asistencial, el Dr. Javier Duarte, quién negó al equipo periodístico el acceso al Hospital de Luque. Tampoco quiso recibirnos y dar su versión.

Posteriormente, la administración del hospital se hizo eco a través de su red social Facebook, de las mejoras realizadas en el área denunciada y de la limpieza del patio del puesto sanitario.