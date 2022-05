Voluntarios intentarán recuperar árboles caídos tras temporal

José Luis De Tone, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó que la idea nació luego del temporal ocurrido en marzo, donde varios frondosos árboles que adornaban su predio, fueron derrumbados “de raíz”, a causa de los fuertes vientos, y la intensa lluvia que se registró en la noche de un viernes.

“Se habían caído once árboles, y me llamó un amigo, llamado Rahul Sharma, un empresario hindú que vive en Areguá hace muchos años, y me comentó que tiene un amigo motosierrista que me podía cortar los árboles. Le dijo que no quería cortar, sino recuperar tres árboles: dos peterevy y un paraíso. Entonces me manifestó que era interesante, y me envió a dos de sus empleados”, explicó De Tone.

Refirió además que el proceso de levantamiento de las especies, fue delicado y difícil, debido a las pequeñas herramientas utilizadas para el efecto, y a la inmensidad de las especies.

Indicó que luego de los trabajos realizados en su domicilio, hicieron lo mismo en la plaza central de Areguá, “Héroes del Chaco”.

“El pasado sábado a Rahul se le ocurrió recuperar algunos árboles de la plaza de Areguá y pidió los permisos correspondientes a la Municipalidad, que le fueron otorgados”, señaló el ciudadano.

“Levantamos un tajy (lapacho) y esta mañana, con ayuda de tres funcionarios de la comuna, levantamos otro tajy. Hasta ahora levantamos cuatro árboles, y existe una gran posibilidad de recuperarlos. Es una experiencia nueva y que comenzó por amor a recuperar un árbol”, alegó.

Los árboles fueron enderezados y están sujetos con cuerdas y también apuntaladas. Las raíces fueron tratadas y serán controladas diariamente por los impulsores de la iniciativa.

Esperan que los resultados sean positivos, para que otros voluntarios imiten la actividad, y así, recuperar las especies afectadas por el temporal.