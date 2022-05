La Costanera Sur costará casi tres veces más que la Costanera Norte

La Costanera Norte de Asunción, de 11 km, incluyendo accesos, viaductos de envergadura en la zona del Botánico e incluso ensanchamiento de la avenida Primer Presidente, terminó costando US$ 62 millones, mientras que la Costanera Sur, de 7,6 kilómetros, que incluye el refulado de 60 hectáreas para viviendas y un parque lineal, tendrá un precio sideral de US$ 171 millones (ver cuadro), casi tres veces más que el primero, según los datos oficiales que se dieron a conocer ayer.

Incluso, la avenida en construcción será mucho más cara que el puente que unirá Asunción con Chaco’i, que requerirá una inversión de US$ 132 millones, infraestructura que también se está erigiendo y que contará con una longitud de 7,7 kilómetros. En este caso, el puente atirantado propiamente tendrá 603 metros, el viaducto de acceso en el lado Chaco’i con 1,5 km, en la entrada del lado de Asunción, 487 metros, el acceso a la Costanera 320 metros y la conexión con la ruta a Falcón 4,8 km.

De acuerdo con los datos, el alto precio de la Costanera Sur es porque se financia bajo la Ley N° 5074, más conocida como “llave en mano”, donde el grupo adjudicado además de construir debe conseguir la financiación de la obra, que el Estado pagará en largo plazo (diez años).

La obra se adjudicó en julio de 2019 al Consorcio del Sur, integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC, por US$ 130 millones, grupo que tardó en conseguir la financiación de la obra, lo cual recién se concretó en agosto del año pasado.

En este caso, el banco Itaú funcionó como un estructurador del financiamiento, aportando fondos y volviendo a colocarlos en el mercado de inversores, donde entraron el banco alemán KFW y la multinacional norteamericana Med Life, además de entidades locales.

Las cifras del MOPC

Obras Públicas dio a conocer ayer por primera vez las cifras de la financiación de la Costanera Sur a la opinión pública, luego de que economistas consultados hayan estimado un precio de US$ 25 millones por cada km de la infraestructura vial. Según la cartera, la obra terminará costando US$ 171 millones incluyendo la tasa de interés de la financiación, lo que significa que finalizará costando US$ 22,5 millones por km.

El ingeniero Alfredo Bordón, responsable de esta obra por el MOPC, cuestionó ayer los cálculos de los expertos y dijo que la tasa de interés de Costanera Sur “es la más baja de todos los proyectos ejecutados por la Ley N° 5074 hasta ahora”, la cual es de 5,571%.

Resaltó que la tasa final de la financiación del plan contiene dos componentes, el primero de 3,30%, que es la oferta de la firma adjudicada, a la que se suma el rendimiento del Bono Soberano 2027, que será determinado al momento que corresponda la realización del cálculo de la tasa final del proyecto.

Indicó que hasta las 11:00 de ayer, según pantallas de Bloomberg, el promedio del rendimiento del bono 2027 del país es de 2,271%, lo que sumado al 3,30% de la oferta de la empresa, da como resultado una tasa final del proyecto de 5,571%.

Se tienen 17 tramos

La construcción de la Costanera Sur consta de 17 hitos o tramos, de los cuales ocho son de relleno hidráulico mediante refulado, cuatro de pavimentación, cuatro corresponden a equipamientos y 1 a obras “complementarias”. El MOPC ya realizó la recepción provisoria del hito 3, por el cual el Estado ya asumió una deuda de US$ 9.201.822, por 1 km de refulado.