Estado asume ya una deuda de US$ 9 millones por 1 km de refulado en la Costanera Sur

En la tarde de ayer, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, firmó la resolución N° 1.033/22 “por la que se declara la recepción provisoria del Hito/Tramo N° 3 de la Costanera Sur”, en la cual asumió el compromiso del primer pago por US$ 9.201.822 por la infraestructura vial en construcción.

Se trata del primer Certificado de Reconocimiento de Pago (CROP) que emiten por el relleno hidráulico terminado de un sector de la Avenida Costanera, desde la progresiva 0+000 a la 0+940 (casi 1 km). Esto significa que el Estado está asumiendo una deuda por esta obra sin que se tenga un tramo utilizable para los usuarios.

Todo esto en el marco del contrato para el diseño y construcción de la Avenida Costanera Sur, que unirá Asunción con Lambaré, con financiamiento bajo el régimen de la Ley N° 5.074/2.013, más conocida como “llave en mano”. Con esta modalidad la empresa adjudicada aparte de construir la infraestructura debe conseguir su financiación.

De acuerdo con los datos proporcionados por el MOPC, la construcción de esta obra consta de 17 hitos o tramos, de los cuales ocho son de relleno hidráulico mediante refulado, cuatro de pavimentación, cuatro corresponden a equipamientos y 1 a obras “complementarias”. El plazo de ejecución es de 36 meses.

Este primer CROP, según el contrato, debe emitirse a los 10 meses de haberse iniciado la obra. En este caso, la orden de inicio data del 9 de julio de 2021, por lo que hoy, 9 de mayo, se cumple el periodo establecido. “El reconocimiento demuestra el compromiso del Ministerio de Obras y Comunicaciones (MOPC) con la contratista, cumpliendo así a cabalidad los plazos establecidos, sin ningún tipo de retrasos”, informó la institución.

La firma del documento se realizó ante la presencia del Ing. Francisco Griñó, de la empresa Ingeniería de Topografía y Caminos SA (TyC), que junto con la española Eurofinsa SA conforman el Consorcio del Sur, adjudicado para ejecutar este proyecto, cuya financiación se logró tras varias adendas.

Según los datos del MOPC, las labores avanzan con un ritmo sostenido en los diferentes frentes y que ya alcanzaron un 40%. Este porcentaje incluye la construcción de la avenida principal, los tres puentes y las obras complementarias.

La vía, que debe construirse a una cota no inundable, tendrá 7,6 km de longitud, a lo largo del Bañado Sur, desde la Avda. Colón hasta el Cerro Lambaré.

Costará unos US$ 191 millones, la costanera más cara del país

Recordemos que el Consorcio del Sur, integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC, ejecuta este proyecto bajo la ley N°5074, más conocida como “llave en mano”, en el que el grupo adjudicado debe conseguir la financiación.Este consorcio logró la financiación de US$ 130 millones que requerirá la obra. El “estructurador” del empréstito para el proyecto fue el Banco Itaú Paraguay. También participan del financiamiento de largo plazo el banco institución alemana KFW y el inversor norteamericano Med Life, demás de bancos locales.

De acuerdo con los datos del grupo, Itaú funcionará como un estructurador del financiamiento de la obra, aportando fondos y volviendo a colocarlos en el mercado de inversores, donde entran el banco alemán KFW y la multinacional norteamericana Med Life.

El Ministerio de Hacienda informó que el plazo establecido de la financiación es de 10 años, el cual está compuesto por tres años de gracia y siete de repago del capital, y que la tasa de interés referencial es de 5,571%.

Según cálculos de economistas consultados por ABC, teniendo en cuenta el plazo y la tasa de interés que dio a conocer el Ministerio de Hacienda, el empréstito de US$ 130 millones generará intereses por unos US$ 61 millones, lo que significa que el Estado terminará pagando unos US$ 191 millones por esta obra. Esto significa que cada km de la vía de 7,6 km tendrá un precio de US$ 25 millones.