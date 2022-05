Denuncian trato indignante y negligente a un recién nacido en IPS Luque

Los denunciantes, cuyas identidades resguardamos, afirmaron que en reiteradas ocasiones solicitaron a la directora del IPS Luque, doctora Mirta Cañete, el trasladado inmediato del infante a otra periferia, debido a las pésimas condiciones en que se encuentra la sala donde permaneció el paciente durante dos días.

Aseguran además que “la falta de gestión de la Dirección” fue indignante, y que el plantel de médicos se sintió “impotente ante la situación”. Tras la denuncia realizada, los profesionales manifestaron que finalmente la criatura fue trasladada al IPS central, luego de los muchos reclamos a la Dirección del IPS Luque.

Trasladamos la queja a la doctora Mirta Cañete y ella negó la versión. “No es así la situación, la situación es que no había un lugar en ninguna parte, la menor cantidad de cama hay para neonatos. No había de otra que tenerlo acá e iniciarle el antibiótico terapia que le hizo acá”, dijo la galena.

“Anoche se fue el papá y constató que efectivamente no existía lugar en neonatos para esa criatura, hoy recién después de mucho batallar hicieron lugar para que se pueda ir esa criatura, me avisaron y ahí se procedió al traslado. No tiene nada, absolutamente, que ver con el gerenciamiento. Desde el minuto cero que entró esa criatura acá, estuvimos viendo para su traslado”, añadió la directora Cañete.

Sistema colapsado por cuadros gripales

Por otro lado, Cañete expresó que el área de urgencias está colapsada desde hace semanas, debido a la gran cantidad de pacientes que asisten al servicio por cuadro gripales.

“Hablé con el ministro (de Salud) para estudiar la posibilidad de volver temporalmente a las clases en modalidad virtual porque copan todos los servicios los niños. Estamos abarrotados. De 30 niños que van a la escuela, 20 van enfermos y son todos neumonía y bronconeumonía. No hay lugar. Se atiende casi 200 niños cada 12 horas y también adultos”, dijo la directora.

Otra queja refiere a la larga espera de los pacientes en urgencias, que incluso se extiende hasta 4 y 7 horas, según denuncia. Al respecto, la galena respondió: “los que más crean problemas son los adultos (…) que quieren reposo. Explicamos pero no entienden. Los cuadros que no son para urgencias son los que vienen a incidentar acá. Se tienen pacientes graves con 15 litros de oxígeno por minuto, son niños que son prioridad y que tenemos que buscarle lugar, o adultos con cuadros graves, hipertensos o con infartos. Se tiene dos o tres médicos por cada 12 horas de guardia”, describió la profesional.

En cuanto a medicamentos e insumos, la galena aseguró que la farmacia interna tiene los medicamentos básicos, según la disponibilidad del Parque Sanitario.