Dimabel no entregó el arma, asegura abogada

“Yo no sé qué más paso con el arma, ella (Mirta Raquel López Martínez) no retiró del arma de la fiscalía, nosotros sí firmamos el acta de entrega en el Ministerio Público, y luego la viuda fue hasta la Dimabel y allí no nos dieron el arma. Yo no estoy detenida, yo desde ayer ya me presenté a ponerme a disposición”, dijo la abogada Liz López.

En otro momento, indicó que teme por su vida, porque le están exponiendo en un grave hecho y sobre todo contra una autoridad de Pedro Juan Caballero. “Yo temo por mi vida, miren lo que le pasó al intendente, qué le dijeron a la familia. Yo tengo niños pequeños y por supuesto que temo por mi vida, yo vine a presentarme de manera voluntaria, por eso veo innecesario el allanamiento que hizo hoy en casa de mis padres, me hubiesen dicho y yo les acompañaba”, dijo la letrada.

Manifestó que ella desde ayer se puso a disposición del Ministerio Público, que no está en carácter de detenida y que hoy volvió a la fiscalía para ponerse a disposición tras el allanamiento de la casa de sus padres, donde le indicaron que vuelva el lunes.

“Yo tengo citación para el lunes, no estoy en carácter de detenida. Yo desde ayer estoy a disposición del Ministerio Público, por eso es innecesario el allanamiento”, volvió a reiterar Liz López.

La Glock 17 calibre 9 milímetros involucrada en el atentado que sufrió el intendente José Carlos Acevedo el pasado martes pertenecía a Fernando Javier Lezcano Giménez, alias Gordo, quien fue asesinado a tiros el 16 de diciembre de 2017 en Pedro Juan Caballero. Según la Policía, el arma fue entregada a su esposa, Mirta Raquel López Martínez (40), quien ya se encuentra aprehendida desde ayer.

López Martínez, tras varias contradicciones indicó que el arma de fuego fue entregada como parte de pago a la abogada Liz López. Por eso los investigadores ejecutaron varios allanamientos en el entorno de la letrada, quien es hermana de la jueza penal de Garantías Sadi Estela López.

La mujer manifestó que efectivamente firmó el acta de retiro del arma en la sede del Ministerio Público de Pedro Juan Caballero y allí le indicaron que debía retirarla desde la sede de la Dimabel en Asunción. Agregó que no acompañó más en ese sitio a la viuda porque estaba al cuidado de su recién nacido y luego se enteró de que no le entregaron el arma a la viuda de Lezcano Giménez.

El acta de entrega que lleva la firma de la abogada es del 23 de marzo de 2021. Por otra parte, la Policía informó que la misma pistola fue utilizada el año pasado por guardias de seguridad de la mamá y la hermana del conocido Gregorio “Papo” Morales, cuya vivienda también fue allanada ayer por la mañana.