Niña murió a raíz de sangrados internos producidos por golpes del padrastro

La inspección forense realizada ayer a la mañana al cuerpo de la niña María Angélica Rivas Figueredo, de 3 años, reveló que la causa de muerte fue por un politraumatismo y un traumatismo de cráneo encefálico severo por los golpes que recibía de su padrastro, informó a ABC la agente fiscal de la investigación Norma Salinas.

El procedimiento se llevó a cabo en la Morgue Judicial del Ministerio Público, en Asunción.

La agente fiscal Norma Salinas detalló que la pequeña sufrió hemorragia subaracnoidea -que es el sangrado que se produce entre el cerebro y el tejido blando que lo recubre- y hemorragia abdominal.

Lea más: Hallan signos de tortura en cuerpo de niña fallecida en Repatriación

“Esto lo manejábamos por los golpes que recibió y creemos que falleció a consecuencia de esto”, señaló la investigadora.

La fiscala señaló en otro momento que las lesiones internas halladas, sumadas a las cicatrices, dan cuenta de lo brutales que fueron los golpes que recibía desde hace 7 meses y que en esta oportunidad, llegaron a ser fatales para María Angélica.

En otro momento precisó que se le tomaron muestras radiográficas a la niña y se constató que no tenía huesos rotos.

Salinas afirmó que se descartó que la misma haya sido víctima de abuso sexual.

Por último dijo que aguardan informes de la psicóloga forense, de laboratorio forense y otros más. Presume que podría presentar acusación antes de los 6 meses.

Lea más: Niña asesinada: el padrastro y la madre ya están en la cárcel

Padrastro y madre, a prisión

El padrastro Ronny Saúl Duarte Ocampos (24) y la mamá de la niña de 3 años, Dora Figueredo Diarte (24), se encuentran imputados por el hecho de homicidio doloso, en calidad de autor y cómplice, respectivamente.

Ayer, Ronny Duarte fue remitido a la cárcel regional de Coronel Oviedo. Fue privado de libertad en una celda aislada.

La madre, Dora, por su parte fue trasladada al Centro Penitenciario de Mujeres “Serafina Dávalos”.

Hace más de un año no veía a la niña

La agente fiscal de Coronel Oviedo, Norma Salinas, expuso que el padre biológico de la pequeña no veía a la misma desde hace poco más de un año y tres meses. Según datos recogidos, la propia familia de su expareja impedía que la vea bajo la excusa de que hacía tiempo no pasaba la asistencia alimenticia. Sin embargo, la fiscala presume que habría sido con el fin de que él no vea las cicatrices que quedaban marcadas en el cuerpo de su hija a consecuencia de la tortura a la que era sometida por Ronny Duarte.

El padre, después de tener conocimiento de la muerte de su pequeña hija, se presentó en el centro de salud de Caaguazú.