Ocupantes de tierra que no tienen litigio argumentan que no deben ser desalojados

En Caje Cue, distrito de San Ignacio existe un litigio por demanda de Mario Jorge Michel Zawadska, quien sostiene a través de sus abogados que es dueño del inmueble. El asentamiento está situado a cuatro kilómetros del casco urbano de San Ignacio, camino a la compañía Santa Rita de este distrito.

Uno de los afectados, Ramón Pintos, señaló que existen personas no demandadas que tienen sus lotes en Caje Cue, pero que a raíz de una resolución judicial, del Tribunal de Apelaciones, la orden es desalojar a todas las personas, incluso a quienes no están en litigio.

Según Pintos, la medida cautelar y la orden de desalojo no pueden afectar a las personas que no están en litigio por el terreno.

Añadió que en base a una medida cautelar existe la prohibición de no innovar, pero que solo debe recaer sobre las personas que tienen conflictos con Zawadska y no sobre los dueños de inmuebles que no están en disputa por la propiedad. No se puede trabajar, introducir mejoras, porque existe una orden de no innovar, dijo Pintos.

Explicó que él adquirió un lote cedido por Adolfo Cabrera y sus hermanos, quienes dieron por escribanía unas 500 hectáreas a los campesinos en la memoria del padre de Adolfo.

Ramón Pintos manifestó que los oficiales de justicia deben ir en el lugar y verificar quiénes están en litis y quiénes no tienen problema. Es la forma de evitar un desalojo injusto y perjudicial a quienes no tienen conflictos, afirmó.

“No podemos hacer nada ni instalaciones eléctricas y menos aún introducir mejoras porque existe una orden de no innovar”, expresó Pintos.

Por su parte, Jorge Michel Zawadska, a través de sus abogados Luis María Rodríguez Fornerón y Ramón Noguera, presentó un pedido de desahucio contra cualquier otro ocupante, intruso, posterior a la demanda judicial. Además pide el cumplimiento de la orden judicial contra los ocupantes y desalojar de las fincas 886 y 887 del distrito de San Ignacio, Misiones.

El abogado Ramón Noguera, quien representa a Zawadska, señaló que el litigio empezó en el2018 con la invasión del inmueble de su cliente. Añadió que el pedido de desalojo fue rechazado por el juez en lo laboral de Misiones, Críspulo Figueredo.

Zawadska apeló la resolución judicial y el Tribunal de Apelaciones, en segunda instancia, revocó la resolución del juez Figueredo.

Los campesinos plantearon una inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y la máxima instancia judicial confirmó la resolución del Tribunal de Apelaciones de Misiones.

De acuerdo a la explicación, el expediente volvió al Juzgado de origen a cargo del magistrado Críspulo Figueredo, quien tiene que dar el mandamiento de orden de desalojo.

Según el abogado Noguera, todos los ocupantes incluso los no demandados tienen que salir de la propiedad. Agregó que el litigio empezó contra unas 15 personas, después entraron más ocupantes, incluso funcionarios públicos y municipales que no son campesinos. Por esa razón todos los ocupantes tienen que abandonar el inmueble, según dijo Noguera.