Se cierra el quinto mes y la tarifa de Itaipú sigue indefinida

A fines de abril último, el Consejo de Administración de Itaipú emplazó al Directorio Ejecutivo de la binacional para que eleve una propuesta consensuada sobre el costo unitario del servicio de electricidad de la entidad binacional este mes, a más tardar, al Consejo de Administración; sin embargo, quedan ocho días y todo sigue igual.

Lea más: También quieren que la ANDE adelante el contrato de potencia

Por esa razón, se pensó que las sucesivas postergaciones finalizarían en este mes, pero, según la respuesta del Ing. Sosa a nuestra consulta, todo parece indicar que de nuevo se postergaría el acuerdo sobre el precio del KWmes en la central hidroeléctrica.

El problema es que Paraguay sostiene que el costo del servicio de Itaipú no debe bajar de los US$ 22,60 por unidad de potencia, monto aún vigente, aunque formalmente, mientras que Brasil defiende -y ejecuta- que debe bajar a US$ 18,95 kW/mes.

Así las cosas, suman varias postergaciones en las tratativas para definir la tarifa de la binacional, incluyendo una reunión presidencial, una fallida cumbre presidencial y las reuniones del Consejo de Administración, cuyas sesiones ordinarias son convocadas cada dos meses, sin acordar el dato fundamental para terminar el presupuesto 2022 de la binacional.

Lea más: Actualización tecnológica de Itaipú se financiará con la tarifa, señala titular de ANDE

¿El monto de la deuda?

El presidente de la ANDE había informado a principios de este mes que el ente debía a la Entidad Binacional unos US$ 72,5 millones, conforme a los plazos normales de pago, que en realidad no están vencidos, porque no hay facturación. Debe aclararse que esa deuda está calculada con la tarifa de US$ 22,60 kW/mes.