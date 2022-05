Viruela del mono se contagia por contacto estrecho

El brote actual de la viruela del mono ha pasado las fronteras de África, lugar donde se veían los casos anteriormente. Países de Europa y Estados Unidos reportaron casos, pero los especialistas tranquilizan a la población ya que la viruela del mono no se transmite fácilmente como, por ejemplo, el covid-19.

La doctora Graciela Russomando, bioquímica, habló con ABC Cardinal y dijo que se sabe cosas de la genética, de la biología molecular. “Esta no es una variante agresiva, no es una cepa que corresponda a una variante que se modificó de lo que se conocía desde hace más de 40 años, sigue siendo la misma secuencia genómica”.

La doctora explicó que “es un virus ADN, no como el Sar-cov 2, no tiene muchas mutaciones. Sin embargo, llama la atención que las personas infectadas que fueron apareciendo en Europa no tenían conexiones entre ellas”.

“Los dos primeros casos en Inglaterra vinieron de Nigeria, donde la circulación ocurre desde el año 1970, en África central y occidental ya se conocía. Pero más bien en niños y en una forma leve, siempre con pústulas, pus que termina en cicatrices”, detalló.

La transmisión sexual en estudio

Otro aspecto que se está estudiando es que la viruela del simio “nunca se había asociado a transmisión sexual, siempre fue a través de roedores y marsupiales”.

Agregó, “hubo un brote en 2003 con 81 casos, pero eso se pudo ver en el origen, fue una importación de animales silvestres infectados donde pudo verse el salto de animales a hombres”.

En la actualidad, “llama la atención, aunque ningún organismo internacional quiere mitificar y poner a un grupo humano como causal, pero sí se ha observado en el 75% de casos que se trata de contagios sexuales, de hombres que tienen sexo con hombres, o bisexuales, que tienen relación anal con las mujeres”.

Las investigaciones siguen su curso y no son aún muy exhaustivas, por ejemplo, se está estudiando si el origen fue en un evento masivo y luego cada uno fue a su región, según Russomando.

Hasta hoy varias incógnitas continúan y falta entrelazar para tener a ciencia cierta cómo se inició y se expandió.

El brote en Nigeria

La experta recordó que “hubo un brote en Nigeria en 2016, 2017 y 2018, pero no había casos en otros países, por eso se piensa que más investigación va a traer conocimiento acerca de la posibilidad de un evento masivo que hizo que esas personas se concentrarán en un sitio, como un evento musical, por ejemplo”.

¿Cómo se transmite?

“Acá el tema es que tenés una incubación, como el covid, en dos o tres días ya tiene síntomas. En la viruela del mono esos síntomas lo más evidente son los granos con pus, y se está encontrando en zonas genitales de los hombres, lo más evidente es eso”.

“La viruela del mono puede incubarse de 6 a 21 días y ahí es cuando se manifiesta: los síntomas más suaves son fiebre, dolor de cabeza, hinchazón del cuerpo, dolor de espalda, dolor muscular, apatía general y difícilmente asocies con esta viruela del mono. Recién te darías cuenta con las pústulas”, observó.

También comentó que “la transmisión se da en el periodo de incubación, no es necesaria la pus, pero sí gotas gruesas, contactos muy cercanos, que tienen que entrar en contacto con la piel, vías respiratorias, bucal, nariz, ojos. Además materia fecal y heces”.

Todos estos hallazgos hacen suponer que esté asociado con la transmisión sexual. No son pequeñas partículas como en los virus respiratorios.

La vacuna contra la viruela es eficaz

La doctora recordó que “la vacuna contra la viruela es eficaz, es un virus que ya se conoce, de baja transmisibilidad, y la vacuna que existe contra la viruela, que hace 40 años se erradicó. Pero por suerte siempre existió en stock y se produce en cantidades masivas porque se pensó que serían un antídoto de probables métodos biológicos que suceden durante guerras químicas”.

Y volvió a tranquilizar a la población, “el virus de la viruela del mono no es mortal, la viruela humana es más agresiva, sobre todo las infecciones en las pústulas complica a la persona infectada”, señaló.

Qué hacer

La bioquímica expresó que la persona que tenga síntomas tiene que empezar a pensar si hubo contacto con una persona que viajó. Si presenta pústulas, granos con pus, tiene que acudir a Lacimet, medicina tropical, junto a un infectólogo, y evitar el contacto estrecho con otras personas, recomendó.