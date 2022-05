Demolerán un antiguo caserón para instalar otra estación de servicio en Asunción

El concejal de Asunción Pablo Callizo (PPQ) denunció hoy a través de su cuenta de tuiter: “Están demoliendo este antiguo edificio de principios del siglo XX sobre Artigas y Gral. Santos, donde antes estaba la conocida ferretería Molino San Luis. Adivinen qué van a poner en vez... Sí, una estación de servicio”.

Un equipo de ABC Color fue hasta el lugar y no encontró que se esté demoliendo aún el sitio, sin embargo, en la Municipalidad Asunción se confirmó que efectivamente fue aprobado un expediente para la habilitación de una estación de servicio en esta esquina. Así lo afirmó Diego Sotomayor, director de Obras Particulares.

La propia jefa del Departamento de Patrimonio de la Municipalidad, Leticia Quiñonez, recomendó la no demolición del edificio, sin embargo, finalmente el intendente, Óscar Nenecho Rodríguez (ANR), lo aprobó. Al respecto, el jefe de Gabinete de la Comuna, Federico Mora, dijo que al no estar catalogado el sitio como patrimonio histórico, “jurídicamente no existe figura para impedir las acciones que el propietario considere”.

Edificio es “de valor patrimonial”

Una nota de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), de junio del 2021, informa que el predio no está dentro del catálogo de patrimonios históricos. El documento está firmado por el ministro de Cultura, Rubén Capdevilla.

Sin embargo, el dictamen interno de la SNC, elaborado por Mirtha Ibarra, jefa del departamento de Registro de Patrimonio, a la vez que informa la falta de registros del edificio, recomienda su conservación y hacer trabajos de restauración, ya que “el mismo es considerado de valor patrimonial”.

Petrosur no quiso dar información

Eduardo Velázquez, director general de Petrosur, aseguró que “todo está en regla”. Al consultarle si se realizaría o no una demolición, respondió: “No estoy en condiciones de hacer declaraciones al respecto”.

El anuncio de la demolición del antiguo edificio del Molino San Luis genera indignación en redes sociales, tanto de la ciudadanía, como de concejales, senadores y otras autoridades nacionales.

Según los expedientes que obran en la Municipalidad, a los que ABC Color accedió, otra estación de servicio será construida a solo cinco cuadras de esta, sobre la avenida Artigas. Será de la firma Enex SA.

En total hay al menos 27 proyectos de estaciones de servicio en Asunción, aprovechando la medida cautelar que elimina el requisito de distancia entre gasolineras.