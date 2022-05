IPS: mediante amparo judicial, niña fue admitida en terapia intensiva

Luego de que el juez de la Niñez y la Adolescencia Guillermo Trovato intimara ayer al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) a que en el plazo de una hora disponga la internación de una niña en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), la menor de edad, que había sido rechazada en la previsional, fue atendida en el seguro social.

Según trascendió, la negativa del IPS de recibir a la niña se debió a que su madre, asegurada de la previsional, tiene un aporte reciente de unos cuatro meses de antigüedad.

Al respecto, Trovato dijo que al Poder Judicial poco y nada le interesa cómo proceda el IPS para conseguir una cama de terapia intensiva, así como tampoco le importa la antigüedad del asegurado.

El juez fue categórico al sostener que “el IPS debe resolver y conseguir” un lugar a cualquier ser humano, principalmente si se trata de un niño.

“La madre no tiene la bendita antigüedad de seis meses que pide el IPS. Hay que hacer una mesa de trabajo y modificar eso; en niños eso no puede correr”, sostuvo Trovato.

La pequeña de 3 años con diagnóstico de shock séptico, insuficiencia renal aguda, disturbio del medio interno, fue primeramente atendida en la Clínica 12 de Junio del IPS, de donde fue llevada hasta el Hospital de Barrio Obrero donde supuestamente había disponibilidad de camas en UTI.

Sobre el derecho que tienen los niños de ser atendidos pese a no ser asegurados del seguro social, el juez Trovato recordó que tanto el artículo 54 de la Constitución Nacional como la Convención Internacional por los Derechos del Niño, amparan a todo menor de edad, por lo que deben ser protegidos en su salud y bienestar.

“Hay gente que necesita terapia y puede no ser asegurada; hay que forzar un convenio con el Ministerio de Salud y el IPS para que trabajen coordinadamente. No importa el canal, después ya se ve cómo se paga, eso a nosotros como Poder Judicial realmente no nos interesa, el tema es que se salve la vida. Como Estado paraguayo no podemos ni siquiera argumentar la antigüedad“, expresó el juez Guillermo Trovato.