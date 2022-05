Salud: cobertura de vacunación antiCOVID debe llegar al 80% para flexibilizar protocolo de ingreso al Paraguay

El Ministerio de Salud actualizó el protocolo de ingreso al país el 28 de mayo, estableciendo como uno de los requisitos el esquema completo de vacunación antiCOVID con tres dosis a los viajeros de 12 años en adelante. La medida es aplicada tanto para connacionales, residentes y extranjeros.

La encargada de despacho de la Dirección de Vigilancia de la Salud, doctora Sandra Irala, habló esta mañana en ABC Cardinal sobre los cuestionamientos a la nueva disposición adoptada por el Gobierno para el ingreso de viajeros al país. Afirmó que dicha medida ya estaba vigente desde abril pasado en el protocolo y que lo que se hizo fue aclarar y dar mayor destaque al punto del documento que hace referencia al esquema de inmunización completo.

Aclaró, asimismo, que dicha medida no es obligatoria para el ingreso al Paraguay, pues indicó que los que no cuenten con tres dosis tienen la opción de presentar un test COVID con resultado negativo, que debe haberse realizado en un tiempo no superior a 72 horas.

“No es un requisito obligatorio como tal para el ingreso al país. Se puede tener la vacunación completa o realizarse un test de covid”, declaró.

Cobertura de vacunación del 80%

Irala, por otra parte, refirió que la cobertura de vacunación contra el nuevo coronavirus debe ser de al menos el 80% con tres dosis para empezar a “desescalar” en las medidas establecidas en el protocolo sanitario de ingreso al país, caso contrario Salud seguirá recomendando a Migraciones que establezca los requisitos COVID para prevenir los contagios.

“Los países que han levantado la vacunación tienen una cobertura de vacunación de más del 90% en primera dosis, más de 80% en segunda y más del 60% en la tercera. (...) La cobertura de vacunación tiene que ser alta para que puedas desescalar esas medidas”, declaró. Hasta la fecha, tan solo el 29% de la población objetivo recibió su primera inoculación de refuerzo o tercera dosis.

Ante los cuestionamientos de que la vacunación antiCOVID tiene una baja incidencia en la reducción de contagios, la directora de Vigilancia respondió que las evidencias científicas demuestran que, pese a que los biológicos no tienen una eficacia del 100% frente a la enfermedad, la inmunización es hasta el momento una de las únicas vías para prevenir que se incrementen los casos.

Además, indicó que recomendaciones que realizan desde la cartera sanitaria a Migraciones se establecen de acuerdo al contexto epidemiológico nacional y a la experiencia en el manejo de la pandemia.

Prosigue campaña de vacunación

La vacunación antiCOVID está habilitada para los de 5 años en adelante que quieran aplicarse la primera, segunda y tercera dosis.

La cuarta inoculación -o segundo refuerzo- reciben solamente los de 50 años en adelante, personal de salud y personas vulnerables.