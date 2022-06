Apesa señala que “no hay nada” sobre la suba anunciada de combustibles

El titular de Apesa, Miguel Corrales, señaló que “no hay nada” sobre la suba anunciada del precio de los carburantes y que, por ahora, “ni una distribuidora comunicó oficialmente una suba”.

Pero no respondió cuando se le consultó si se podría frenar este aumento que se viene anunciando desde hace dos semanas. Lo cierto es que Petropar no reajustará sus precios hasta el 15 de junio y recién luego de esta fecha estudiará los valores de los precios internacionales y su stock. En la petrolera pública explicaron que tenían stock suficiente para seguir aguantando los precios.

¿Se animarán los privados a aplicar un reajuste tras este anuncio de Petropar? Al parecer también esperarán más tiempo, al igual que la firma estatal, para definir si subirán o no.

Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), había señalado que la suba de precios de todos los carburantes se daría desde hoy y que si no se da el aumento, las empresas ya no van a comprar producto. Empero, ayer Bazán indicó que todavía no sabe si finalmente se aplicará el reajuste y hoy ya no respondió las consultas sobre el tema.

Emblemas líderes mantienen silencio

Los representantes de los emblemas que lideran el mercado, Shell y Copetrol, siguen sin responder las consultas de este diario sobre si realmente subirán los precios. Desde hace varios días intentamos conversar con Jorge Cáceres, de Copetrol y Luis Ortega, de Shell, pero no se tuvo respuestas.

Bazán por su parte había señalado que el precio internacional sigue al alza y que esto se está manteniendo así desde hace bastante tiempo. “El mercado sigue respondiendo a la creciente demanda y los productores mucho interés no tienen en darle un corte a este tema (de las subas). A ellos les conviene”, indicó.

Asimismo, dijo que en EE.UU. hubo ahora otro “pico histórico de precios”. “Nuestros stock ya están promediando precios muy altos y ya no podemos sostener. Si no se da el aumento las empresas ya no van a comprar producto”, expresó.

¿G. 1.000 más por litro?

Desde hace dos semanas los emblemas privados confirmaron que los precios de carburantes volverán a aumentar en alrededor de G. 1.000 por litro, pero esto no se dio hasta ahora. Al parecer, ningún emblema se anima a “tirar la primera piedra” tras las criticas de varios técnicos a las subas anunciadas, que según indican, no se justifica.

El precio del crudo WTI (West Texas Intermediate) cerró la semana pesada con una cotización de US$ 115 barril, cifra que se mantiene hasta ahora. La cotización promedio del mes de mayo fue de US$ 110 barril, pero las distribuidoras señalan que los precios del crudo son independientes a los valores de los productos terminados como la nafta y el gasoil.