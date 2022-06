Indefinición sobre suba del combustible prevista para hoy

Ayer desde la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac) indicaron que desde este miércoles varios emblemas privados iban a subir sus precios debido al reajuste internacional en alza. No obstante, realizando un breve recorrido en algunas estaciones de servicio, no se vio aún reflejado el cambio esta mañana.

El secretario general de la Cadipac, Miguel Bazán, indicó que tampoco tenía “nada nuevo” al respecto.

De la misma manera, Zapag, del emblema Copetrol, indicó esta mañana que “no hay ninguna novedad ni definición al respecto”, por lo cual se siguen manteniendo los mismos precios, aunque ya están muy elevados debido a las constantes subas anteriores.

Así también, Miguel Corrales, de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), manifestó que “no hay nada, oficialmente ni una distribuidora comunicó suba”.

Mientras tanto, ante las noticias, ayer la ciudadanía aprovechó para cargar sus tanques de combustible, en medio de expresiones de indignación y enojo por las constantes subas y ninguna modificación a la baja.

De acuerdo a las últimas declaraciones de los empresarios, el combustible podría subir entre G. 1.000 y 1.200, con lo cual varios productos pasarían a costar más de G. 10.000 el litro.

Transporte alternativo

Recorriendo una estación de servicio para conocer la opinión de los conductores, un equipo de ABC se topó con un ciudadano calibrando las ruedas de su motocicleta eléctrica. El mismo resaltó que se vio forzado a adquirir el biciclo en largas cuotas, pero realizando una comparación le sale mucho más barato debido a las subas del gasoíl.

“Demasiado caro, un abuso es, nadie controla. No podés estar dependiendo de combustible porque uno no sabe hasta cuánto va a subir; no hay un tope”, lamentó el señor Ricardo. El mismo agregó que se arreglan para pagar la ANDE, pero le resulta más conveniente cargar electricidad que combustible.