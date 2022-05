Emblemas subirían precios de combustibles, desde este miércoles

Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), señaló que la suba de precios de todos los carburantes se daría desde este miércoles y señaló que si no se da el aumento, las empresas ya no van a comprar producto.

Lea más: Gobierno reconoce que no se justifica suba de combustible

El empresario resaltó que el precio internacional sigue al alza y que esto se está manteniendo así desde hace bastante tiempo. “El mercado sigue respondiendo a la creciente demanda y los productores mucho interés no tienen en darle un corte a este tema (de las subas). A ellos les conviene”, indicó.

Asimismo, dijo que en EE.UU. hubo ahora otro “pico histórico de precios”. “Nuestros stock ya están promediando precios muy altos y ya no podemos sostener. Si no se da el aumento las empresas ya no van a comprar producto”, expresó.

Mientras tanto, los representantes de los emblemas que lideran el mercado, Shell y Copetrol, siguen sin responder las consultas de este diario sobre si realmente subirán los precios, lo que se estaría dando pese a que el Gobierno y técnicos señalan que esto no se justifica. Hoy intentamos conversar con Jorge Cáceres, de Copetrol y Luis Ortega, de Shell, pero no se tuvo respuestas.

Lea más: Emblemas privados anuncian otra suba del precio del combustible

Desde la semana pasada los emblemas privados confirmaron que los precios volverán a aumentar G. 1.000 por litro, pero siguen sin informar a la ciudadanía a partir de cuándo implementarán este incremento. Tras el anuncio de que Petropar mantendrá sus precios hasta el 15 de junio, ningún emblema se animó a subir sus valores.

Lea más: Petropar promete mantener sus precios al menos hasta el 15 de junio

Cotización del petróleo es independiente, señalan

Las Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar) había señalado ya hace ocho días que la cotización del petróleo es independiente a los productos terminados, como el gasoil y las naftas, cuyos precios registraron aumentos a nivel internacional.

Agregó que desde el 13 de abril al 16 de mayo el precio del gasoil se mantuvo por encima del promedio general 377,25 CPG (centavos por galón, unidad utilizada) y que los promedios quincenales, utilizados por Petropar para sus compras, son igualmente altos (entre G. 355,21 y G. 410,10 CPG).

“Todas las empresas importadoras de gasoil del Paraguay se ven afectadas igualmente por los mismos costos. Algunas han comprado con cotizaciones puntuales, otras con cotizaciones quincenales como Petropar”, manifestó el gremio y concluyó que: “por lo expuesto no sería de sorprender que las empresas importadoras de combustibles aumenten sus precios tal que el precio de venta al público aumente en un valor en torno a G. 800 a G. 1.000 por litro en los próximos días o pocas semanas”.

Lea más: Gobierno oculta datos de importación de combustibles, expendio y control

Sin embargo, Petropar no subirá sus precios al menos hasta el 15 de junio próximo, según informó el titular de la institución, Denis Lichi, quien además señaló que la petrolera pública tenía aún un stock suficiente de carburantes, que se adquirió a precios más baratos que los actuales.

El precio del crudo WTI (West Texas Intermediate) cerró la semana pesada con una cotización de US$115 barril, cifra que se mantiene en la fecha. La cotización promedio del mes de mayo es de US$ 110 barril.