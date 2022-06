Declara detenido en caso de las niñas alemanas desaparecidas

La fiscala Carina Sánchez, de la Unidad Antitrata de Personas, comentó que el detenido, Diego Arnaldo Martínez, se encuentra declarando y aportando información sobre el contacto con la pareja y las niñas alemanas que ingresaron al país sin la autorización de sus padres.

Según mencionó, esperan contrastar la información que el detenido brinde con otras que ya manejan los investigadores. Resaltó que como el detenido está en calidad de testigo, está obligado a dar la información que le sea requerida.

Martínez fue detenido por su vinculación la camioneta Nissan Terrano que fue hallada abandonada en Bella Vista, que fue utilizada por los alemanes y abandonada posteriormente en el departamento de Itapúa, con prendas de vestir de las niñas en su interior.

También indicó que se manejan varias hipótesis sobre el posible paradero de las menores, quienes seguirían en Paraguay, en zona de las Colonias Unidas, en el departamento de Itapúa.

Las niñas ya están sufriendo, dice fiscala

Sobre los vídeos de las niñas y la pareja que la trajo a Paraguay que fueron difundidos, comentó que se están evaluando las imágenes y se verificará qué nuevos datos pueden arrojar.

Comentó que de acuerdo a dichas imágenes, las niñas se encuentran físicamente bien pero “ya estarían sufriendo” a consecuencia de la situación que están atravesando.

Afirmó que en el video hablan tanto los padres como las niñas, en alemán. No pudo dar más detalles sobre el mensaje que dieron porque las traducciones no fueron formales. No obstante, mencionó que el video fue dirigido directamente a los padres que denunciaron la desaparición de las menores.

Clara Magdalena Egler (10) y Lara Valentina Blank (11) ingresaron al país de manera ilegal el 27 de noviembre del año pasado junto con Andreas Rainer Egler –padre de Clara– y Anna Maria Egler –mamá de Lara. La pareja no informó del viaje a los otros progenitores de las niñas.

Andreas Rainer y Anna Maria ya cuentan con orden de captura internacional y alerta roja de Interpol, mientras que las menores presentan una alerta amarilla ante su paradero desconocido.