Abdo y Bolsonaro se reunirán en Itaipú a las 13:30, según la agenda presidencial

De acuerdo a la agenda dada a conocer hoy, a las 12:30 horas en Paraguay se prevé la llegada del presidente Mario Abdo Benítez al Aeropuerto Internacional de Foz de Yguazú – Cataratas (Brasil), desde donde se trasladará al Centro Ejecutivo de la Entidad Itaipú Binacional para las 13:00.

La reunión entre los presidentes de la República del Paraguay y de la República Federativa del Brasil será a las 13:30 horas, (14:30 del vecino país), en Itaipú.

Posteriormente, a las 14:40 horas, será la visita y verificación de los avances de la obra del Puente de Integración, donde se prevé un acto, a las 15:00.

Concluida esta actividad, a las 17:10, será la partida del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con destino a nuestro país, desde el Aeropuerto Internacional de Foz de Yguazú – Cataratas.

En la reunión de la siesta se espera que los presidentes hablen de la tarifa de Itaipú para el 2022, que siendo el sexto mes del año, aún no fue definida, y que el gobierno brasileño indique si se adelantará el inicio de las negociaciones para la revisión del Anexo C del Tratado de la binacional, así como otros temas pendientes de la binacional y de la agenda bilateral.

Cabe recordar que para la tarifa de Itaipú del año en curso no hubo acuerdo en el seno de la binacional. El inconveniente radica en que el gobierno de Paraguay sostiene que el costo del servicio de Itaipú no debe bajar de los US$ 22,60 por unidad de potencia, monto todavía vigente formalmente, mientras que Brasil defiende -y ejecuta- que debe bajar a US$ 18,95 kW/mes.

Desde octubre del 2021 suman varias las postergaciones en las tratativas para definir la tarifa de la hidroeléctrica, incluyendo una reunión presidencial, una fallida cumbre presidencial y las reuniones del Consejo de Administración de la usina, cuyas sesiones ordinarias son convocadas cada dos meses, sin llegar al dato fundamental para el presupuesto 2022 de la binacional.

