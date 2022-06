Entre sopa y chipa guazú, costea sus estudios de música

Acompañado de su madre, Hugo Martínez llega y se ubica al costado de la avenida Defensores del Chaco, a pocos metros del desvío a la ciudad de Villa Elisa, de 10:00 a 14:00. Se para y extiende su cartel que presenta sus productos: la sopa paraguaya y la chipa guazú. Es alto, espigado y con la fuerza de su juventud grita: “Sopa, chipa guazu, riquísima”, “Sopa, Brother”, le dice a sus contemporáneos.

A Hugo lo mueve el sueño de tener su propio estudio de grabación algún día. Va a la facultad de lunes a viernes (estudia Tecnología en sonido) y se levanta temprano todos los sábados y domingos para vender sus productos a los automovilistas y peatones que circulan en la avenida Defensores del Chaco.

Hugo terminó el colegio el año pasado, y antes que deprimirse por no tener un trabajo formal, decidió emprender este pequeño negocio para continuar estudiando, gracias a la recomendación de su madre.

“Hago esto para pagar mi facultad. Fue idea de mi mamá, porque al terminar el colegio, estaba en casa preocupado, pero mamá tuvo la idea. Así lo hacemos. Nos vamos a las 4:00 al Mercado de Abasto, preparamos la sopa, y venimos a vender. Así me manejo para pagar la cuota de mi facultad que son G. 600.000. Me gusta la música, demasiado”.

Sus productos tienen muy buena aceptación de sus ocasionales y fieles clientes, quienes valoran el esfuerzo del joven por salir adelante. “Juventud divino tesoro, no cualquiera hace esto”, mencionó una señora, cliente del joven.

“Me parece un muchacho luchador. Es genial lo que hace. Hay oportunidades. Si uno se levanta temprano y sale a la calle, va a conseguir todo”, señaló otro cliente.

Por su parte, Hugo, dio un mensaje a los demás jóvenes: “Mi mensaje a los jóvenes es que busquen trabajo. Sí se puede. Si toman una decisión, no hay nada que pueda impedir que logre su sueño o su meta. La gente me apoya, me dan consejo, se alegran de ver un joven haciendo esto y ellos me motivan a mí”.