IPS: asegurados en vilo por crónicas y excesivas carencias del seguro social

Aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS) denuncian una caótica situación en la previsional, que pese a cobrar cada mes un porcentaje al trabajador, no brinda soluciones reales a las necesidades de sus asegurados.

Tanto en el Hospital Central del IPS como en sus clínicas periféricas, los pacientes que llegan buscando consultar por una afección médica, además de tener que aguardar por varias horas para ser atendidos, deben soportar malos tratos y pagar de sus bolsillos por medicamentos básicos como vitamina C y antigripales.

Lea también: UIP exige mejor atención del IPS luego del próximo aumento del aporte por suba salarial

“Esperé cuatro horas para consultar y cuando por fin me atienden, resulta que tengo que comprar todos los medicamentos, porque ni vitamina C tienen. Aportamos cada mes; no merecemos que nos tengan así”, reclamó, por ejemplo, don Francisco.

Pasillos abarrotados de pacientes y familiares

Ante el incremento de los cuadros respiratorios es notorio también cómo todos los pasillos del IPS Central se encuentran abarrotados de familiares que están al cuidado de un ser querido internado.

“Pasamos frío, hambre y hasta nos enfermamos acá, pero no podemos alejarnos, porque constantemente falta todo y debemos comprar para que nuestro familiar siga viviendo”, sostuvo María Concepción, quien destacó que vive a poca distancia del IPS, pero aún así no puede alejarse de la previsional.

Nuevos consultorios y reconversión de camas

Sobre el aumento en el número de consultas, principalmente respiratorias, el doctor José Oviedo, jefe del Servicio de Neumología del IPS Central, indicó a ABC que el incremento se da principalmente en el sector pediátrico.

Lea más: Al IPS no le interesa mejorar la atención al asegurado, denuncia senadora

“La disparada en consultas se está dando en pediatría, incluso ya se tuvieron que habilitar nuevos consultorios y reconvertir las camas que eran quirúrgicas para la contingencia de internados respiratorios. En el área adultos podemos hablar de un aumento del 30% aproximadamente”, dijo.

El doctor Oviedo negó sin embargo que carezcan de medicamentos, asegurando que en el área de neumología y alergias, sobre todo, se dispone de los fármacos que son necesarios para tratar diversas afecciones.