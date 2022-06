Acoso en Bolt: Concejal de Asunción pide tener registro de todos los conductores

Ante la gran cantidad de denuncias de acoso por parte de choferes de la plataforma Bolt, el concejal de Asunción, Cesar “Ceres” Escobar (ANR), solicitó mediante una minuta a la Intendencia que se tenga un registro de todos los conductores que operan a través de la aplicación. Asimismo, plantea que todos los vehículos de las plataformas tengan una identificación.

En julio del 2019 fue sancionada la primera ordenanza que regula el servicio de las plataformas MUV, Uber, Bolt y similares. Sin embargo, hasta ahora no se ven resultados en materia de control. El concejal Escobar recalcó que a comienzos de este año solicitó un informe a la Intendencia sobre si ya existe una reglamentación de la ordenanza y en qué se ha avanzado, no obstante, no obtuvo respuesta.

Lea más: Aprehenden a una pareja por estafar con cuentas de Bolt

En el capítulo 1 de la citada ordenanza se habla sobre las obligaciones de los permisionarios, a los que se les exige tener un permiso municipal y poseer el vehículo en perfecto estado de funcionamiento. Asimismo, se dicta que la Intendencia llevará un registro de los vehículos prestadores del servicio, de los permisionarios y de las plataformas. Es esto último lo que el edil urge que se pueda realizar de manera a buscar mayor seguridad para los usuarios.

Lluvia de denuncias por acoso y “alquiler” irregular de cuentas

En los últimos meses, varias mujeres denunciaron que se sienten desprotegidas ante la falta de control de las plataformas. Por otro lado, varios conductores comercializan ilegalmente cuentas de Bolt para generar ingresos. De acuerdo a averiguaciones, se realizan intercambio de dinero desde G 50.000 hasta G. 200.000 por el “préstamo” de la cuenta, que solo se realiza bajo un contrato verbal e ilegal.

Lea más: Explotan denuncias de pasajeros de Bolt y Uber por irregularidades en el servicio

El “alquiler” de las cuentas está prohibido en Paraguay; sin embargo, su comercialización se realiza abiertamente a través de las redes ya que la oficina de Bolt no se encuentra en nuestro país.

La mayoría de las quejas son porque los datos de la aplicación no coinciden con el vehículo que llega hasta el punto de partida, lo que genera una sensación de inseguridad.

Lea más: Pasajero intentó abusar de una conductora de Bolt

A principios de mayo pasado, una joven relató la situación que le tocó pasar luego de solicitar un servicio de la plataforma Bolt. Según denunció, tuvo que lanzarse del automóvil para librarse de un conductor que la acosaba y la dirigía a un destino desconocido. Afirmó que en dos comisarías los policías se negaron a tomarle la denuncia.

Asimismo, el año pasado una conductora de la plataforma de viajes “Bolt” denunció ante la Policía haber sido amenazada con un arma de fuego y coaccionada sexualmente por un pasajero que subió a su vehículo en Villa Elisa.