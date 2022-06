Buscado por Interpol fue visto en Paso de Patria, aseguran

Según denuncia de los pobladores, este fin de semana el prófugo Juan Alfredo García Jiménez salió de paseo por el centro de la ciudad de Paso de Patria, departamento de Ñeembucú. El mismo cuenta con una orden de captura firmada por el juez penal de garantías N° 1 de Asunción, Hugo Sosa Pasmor. El oficio N° 27 de la orden de captura fue entregado a la Interpol y tiene fecha del 19 de enero del año 2019.

Según la denuncia de padres de familia, el sábado por la noche se encontraban realizando ventas de comidas típicas cuando el hombre sindicado como prófugo llegó hasta el lugar. Señalan que en el sitio tuvo un altercado con una persona a quien le propinó un golpe de puño quien terminó cayendo al suelo.

Una madre contó a la prensa que el hombre llegó en su vehículo y se bajó del mismo para insultar a un docente de la escuela. Posteriormente se dirigió hacia otra persona insultando con improperios groseros.

La mujer indicó que García Jiménez amenazó de muerte a ella y a las demás personas quienes se encontraban en el lugar y que, posteriormente, le dio el golpe de puño a un padre familia.

Ciudadanos de Paso Patria viven atemorizados

Según los pobladores, viven atemorizados ante esta situación. Critican además el accionar de los agentes de la Policía Nacional, ya que nunca trabajaron para detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia.

El fiscal adjunto de Ñeembucú y Misiones, abogado Federico Espinoza, comentó que el pueblo tiene el derecho de reclamar a sus servidores el no cumplimiento de la orden judicial. Calificó de lamentable la falta de acción de la Policía Nacional ante este hecho.

“Esta persona tiene orden de captura nacional e internacional. Paraguay recibió un requerimiento por vía cooperación internacional de la República Argentina y, dentro de esa cooperación, se solicitó la extradición de esta persona a nivel internacional”, refirió Espinoza.

Añadió que, a nivel local, también existe una orden de captura que fue emanada de la Unidad de Narcotráfico de la ciudad de Pilar.

“La policía tiene la orden de captura tanto nacional como internacional, eso está en el sistema. Lo único que ellos tienen que hacer es aprehender a esa persona y ponerle a cargo del Ministerio Público para que continúe el proceso nacional como el proceso de extradición”, manifestó.

Aclaró que la Policía Nacional tiene que dar seguimiento. Si el hombre entro en un establecimiento privado, solo deben comunicar al fiscal y solicitar una orden de allanamiento para poder capturar a esa persona. Fácil es” dijo el fiscal

Añadió que si esa persona no aparece por ningún lugar, “la policía tiene que hacer el trabajo de inteligencia. Si es que no se hace es por que no se quiere hacer”, remató el fiscal.

Guido Aguilar, personal policial de Paso de Patria, indicó que Juan Alfredo Garcia Jiménez es una persona muy escurridiza y tiene campanas en todas partes por lo que es muy difícil de capturarlo.