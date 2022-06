Clientes de Tabesa están ligados a red criminal, según Policía de Brasil

Alcides Frutos Arana (alias Kapí o Capim), propietario de Distribuidora Liza SA, es señalado en un extenso informe de la Policía Federal Brasileña como uno de los “patrones” de una supuesta organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos desde Paraguay al vecino país.

Alcides es además cuñado de Carlos Marcial Godoy, quien ocupa el cargo de jefe de vista en la Dirección Nacional de Aduanas con un llamativo crecimiento patrimonial y precandidato a diputado por Caaguazú por el movimiento Honor Colorado. Godoy es pareja de Liliana Frutos Arana, quien aparece también como accionista de la empresa.

El extenso informe revela además un esquema de corrupción policial en ambos países que permite la circulación de los cargamentos.

Distribuidora Liza aparece además como uno de los principales compradores de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este SA (Tabesa) y distribuidos por Palermo SA, ambas firmas propiedad del expresidente Horacio Cartes.

De acuerdo a informes de inteligencia financiera remitidos a la Fiscalía, la empresa realizó compras por más de G. 905.000 millones a ambas firmas del Grupo Cartes entre 2009 y 2017.

La organización criminal

Los primeros informes de la supuesta organización dedicada al contrabando de cigarrillos saltaron ya en 2011. En ese entonces, la Policía Federal detectó un grupo liderado por los brasileños Ângelo Guimarães Ballerini (alias Alemão), Carlos Alexandre Goveia (alias Kandu), Valdenir Pereira Dos Santos (alias Perna) y Fábio Costa (alias Pingo).

Una vez que el esquema fue revelado por las investigaciones oficiales en el vecino país, los mismos se establecieron en la zona de Salto del Guairá. El informe indica que fue entonces que Frutos Arana pasó presuntamente de ser un proveedor de cigarrillos de contrabando a convertirse en otro de los “patrones” del grupo.

“Los patrones formaron un consorcio criminal enfocado en la creación de “corredores logísticos de escolta de cigarrillos contrabandeados a través del territorio de Mato Grosso do Sul”, revela el informe.

El reporte señala que además cuentan con base en la zona de Pindoty Porã, una pequeña localidad ubicada en la frontera seca con Brasil y que cuenta con al menos cuatro rutas operativas.

La incautación “casual”

El 7 de diciembre de 2017, un procedimiento en territorio paraguayo terminó encontrando uno de los “búnkers” de la organización criminal investigada en Brasil.

Mientras buscaban a miembros del grupo criminal brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC), una comitiva fiscal, policial y hasta militar se topó con 22 camiones de gran porte; 8 de ellos ya cargados con cigarrillos, esperando el momento de partir.

La propiedad estaba ubicada en Pedro Juan Caballero, a escasos 500 metros de la frontera seca con Brasil. De acuerdo a publicaciones de la época, el inmueble era propiedad del narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão.

El inmueble estaba alquilado por Distribuidora Liza y varios de los vehículos encontrados en el lugar pertenecían a la empresa de Frutos Arana.

Durante ese procedimiento fueron detenidos los policías paraguayos Félix Mendoza y Santiago Jara y el brasileño Gideoni Ribeiro, “gerente financiero” de la organización y quien confirmó a la Policía de Brasil que trabajaba con Frutos Arana.

Hablan de avances, pero olvidan casos

El Ministerio Público, a cargo de la fiscala general, Sandra Quiñónez, en un intento por salir al paso de las denuncias sobre la selectividad en procesos investigativos, emitió ayer un comunicado mediante el cual habló de que “todos” los informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) cuentan con investigación. Sin embargo, solo citó algunos, sin resultados concretos, olvidando lapidarias alertas como las que afectan al diputado cartista Erico Galeano.

La Fiscalía, a través de las redes sociales, mencionó el caso de Darío Messer, hermano del alma de Horacio Cartes. Al respecto, dijo que el caso se encuentra “muy avanzado”; sin embargo, no explicó por qué aún no solicitó el comiso autónomo de los bienes –que sumarían US$ 58 millones– del condenado en Brasil por lavado de dinero.

Con relación a Roque Fabiano Silveira, alias Zero Um, dijo que en uno de sus procesos tuvo una salida alternativa y existe otra causa abierta por lavado de dinero, sin mencionar los avances. En cuanto a la salida procesal para “Zero Um” tiene que ver con la donación de una ambulancia tras evidenciarse que ayudó a Messer a ocultarse en nuestro país mientras estaba prófugo del Brasil, según los antecedentes.

Con respecto a Luiz Henrique Boscatto señaló que fue expulsado “llamativamente” de nuestro país cuando se presentó la acusación. Sin embargo, no brindó detalles sobre su vinculación en el negocio de las tabacaleras citado en otro informe de inteligencia.

Por último, hizo referencia al documento sobre Horacio Cartes afirmando que existe una investigación y los trámites se dieron por pedido de la Fiscalía. Sin embargo, en allí no existe una causa abierta contra el exmandatario, ya que el proceso es contra “personas innominadas s/ contrabando y lavado de dinero”.

En su defensa, el Ministerio Público olvidó al diputado Erico Galeano y Mercury Tabacos, además de las casas de cambio, casa de bolsa y Distribuidora Liza SA, principal cliente de Tabesa, de Cartes.