Si no se paga bonificación familiar, guardiacárceles irán a huelga

Con pancartas y mucha decepción, un nutrido grupo de funcionarios se movilizó en la esquina de las calles Estados Unidos y la avenida Rodríguez de Francia de Asunción. El pedido principal es que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores dé su dictamen favorable para una reprogramación presupuestaria al Ministerio de Justicia.

Jorge Alvarenga, titular de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, (CUT- A), dijo a ABC Color que si el Parlamento sanciona el redireccionamiento de los fondos, al menos 800 personas volverán a cobrar unos G. 850.000 más en concepto de bonificación familiar, cada dos meses. Este monto lo perdieron el año pasado.

La principal crítica apunta al actual ministro de Justicia, Édgar Olmedo, a quien califican de no tener gestión y no saber manejar la institución.

El otro reclamo es que hace cuatro meses insisten en que se cumpla la promesa del gobierno, luego de desactivar una huelga, de establecer una mesa paritaria donde se escuchen los problemas laborales de los afectados, entre los que se resaltan la precariedad y las críticas que reciben a través de redes sociales.

Se sienten estafados

Existe otro drama y también tiene relación con lo económico. Están contra la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 10 %, del salario, y que los contratados no tienen seguro médico. Alvarenga califica de estafa a esta situación.

Si no se les escucha habrá huelga

Alvarenga afirmó que si pasan los días y no se cumple con lo requerido, actuarán con una medida de fuerza más drástica, como una huelga, de la que responsabilizan directamente a las autoridades nacionales por su inacción.

Viceministro niega falta de gestión

Daniel Benítez, viceministro de Justicia, dijo que no es que el ente no quiere pagar, lo que es un beneficio otorgado desde el 2018. Explicó a ABC que el Congreso “tocó” el rubro 131 que prohíbe a aquellos que no realizan guardia acceder a este beneficio. “Hicimos la gestión para revertir, estamos en camino de solucionar eso”, enfatizó.

Sobre el seguro médico indicó que se hizo un llamado para incluir a los contratados, y tener una ampliación. Recalcó que siempre se tuvo un buena intención de dialogar de manera pacifica. “Desde que asumimos tocamos los temas con todos los sindicatos”, aseguró.

La Cámara de Diputados ya le dio media sanción a esta reprogramación, por lo que se aguarda la determinación del Senado.

