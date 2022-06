Censo 2022: no coincidirá con los Juegos Odesur, según el INE

Iván Ojeda indicó que en principio el Censo se iba a realizar en octubre, en un día miércoles. Esa idea no varía mucho, pero ahora confirmó a ABC AM 730 que no será en los día de los Juegos Asu 2022.

Adelantó que está en análisis que el Censo se haga a finales del mes de octubre o a inicios de noviembre. A menos de cinco meses, Ojeda dijo que el día no está definido. Reiteró que esa fecha será declarada como un feriado.

El objetivo es que todos los integrantes de cada hogar esperen a los censistas para responder las preguntas.

Lea más: INE resalta balance positivo de censo experimental que culminó el domingo

Se descartó hacerlo un domingo, pues existen personas que salen de sus casas para hacer turismo u otras actividades y esas situaciones no permitirán obtener datos fiables que guardan relación a un Censo Nacional.

El titular del INE aseguró que siguen trabajando para que se llegue al día del censo, en forma y en tiempo previstos.

Lea más: Reaparecen supuestos gestores para estafar a adultos mayores, advierte Hacienda