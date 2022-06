Chicanas del clan González Daher están “en manos” del ministro César Garay

Hasta la fecha la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no se ha podido integrar para analizar el recurso extraordinario de casación interpuesto por el concejal de Luque Óscar Rubén González Chaves (ANR - cartista) contra el fallo de la Cámara de Apelaciones que ratificó su condena a 8 años de cárcel por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa en el juicio oral y público que afrontó junto a su padre, el exsenador cartista Óscar González Daher (fallecido en octubre de 2021).

En este caso se inhibieron los ministros Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, por lo que de los miembros originales solo queda la ministra María Carolina Llanes. La semana pasada se remitió la consulta de integración al ministro César Garay, integrante original de la Sala Civil, quien debe resolver si acepta entender en la causa.

Por otro lado la sala de la máxima instancia judicial también está pendiente de integración para estudiar la recusación que presentó la defensa de Ramón González Daher contra dos camaristas del Tribunal de Apelaciones, con el objetivo de trabar el análisis de la apelación que planteó en contra de la decisión de un Tribunal de Sentencia que lo condenó a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa; mientras que su hijo Fernando González Karjallo fue sentenciado a 5 años de pena privativa de libertad.

Hasta ahora integran la Sala Penal los ministros María Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera tras la inhibición del ministro Manuel Ramírez Candia. El lunes de esta semana se hizo la consulta de integración al ministro César Garay, quien debe decidir si acepta atender el caso.

Histórica sentencia contra RGD y su hijo

El 10 de diciembre de 2021 el Tribunal Especializado en Delitos Económicos condenó por unanimidad a Ramón González Daher a 15 años de cárcel por los delitos de usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y a su hijo Fernando González Karjallo a 5 años de prisión, por el hecho punible de lavado de dinero.

Sin embargo, mientras no quede firme la Sentencia Definitiva N° 515 dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Claudia Criscioni (presidenta), Yolanda Morel y Yolanda Portillo, el ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol y su hijo seguirán con libertad ambulatoria.

Para las juezas del tribunal también quedó probado que RGD presentó 156 denuncias por estafa ante distintas unidades del Ministerio Público, de Luque y Central, en contra de sus víctimas de usura, presentándose él como víctima de hechos de estafa. En muchas de estas causas las víctimas fueron condenadas.

En consecuencia, el Tribunal de Sentencia ordenó que se remitan al Ministerio Público los antecedentes de fiscales y jueces que se prestaron el apriete de Ramón González Daher a sus víctimas de usura. No obstante, desde la Fiscalía General señalan que hasta que la sentencia no quede firme no se abrirá investigación alguna en contra de los agentes y magistrados.