“Expo Frutilla 2022” de Areguá será en julio

Unos cien productores y revendedores se preparan para la gran feria de la frutilla. Los distintos comités se encuentran ultimando los detalles con las autoridades de la Municipalidad local para definir la fecha de apertura e inauguración oficial de la expo, dijo Rosana Galeano, productora.

La intención es que la muestra se lleve a cabo en la doble avenida Mariscal Estigarribia y sobre la ruta Patiño como todos los años, pero en ambos sectores se precisan algunas mejoras para la comodidad de los feriantes y de los visitantes, indicó Galeano. El inicio de la expo se prevé para el segundo fin de semana de julio y la misma se extenderá hasta agotar stock.

Actualmente, miembros de los comités San Miguel Poty y Areguá Centro ya se encuentran sobre la ruta Patiño comercializando los productos derivados de la frutilla como alfajores, tartas, piononos, licores, mermeladas, helado, licuados, ensalada de frutas con chantilly, tortas y otros, desde G. 5.000 la porción. La fruta al natural de la variedad Sweet Charlie se vende a G. 50.000 el kilo. El horario de atención es de lunes a domingos desde las 07:00 hasta las 22:00.

Menos producción

Fermín Godoy, representante de los productores del gremio Areguá Centro, manifestó que el año pasado cultivaron 17.000 plantines; sin embargo, esta vez plantaron solo la mitad, es decir, 8.500 plantines. Agregó que la reducción en la producción de frutilla se debe al alto costo de los insumos y al mantenimiento de los campos de cultivo. También dijo que la crisis económica que afecta al país a raíz de la pandemia del virus del covid-19 incidió indiscutiblemente en la baja de la producción.

“Nosotros recibimos ayuda del Ministerio de Agricultura y el Despacho de la Primera Dama, tocamos puertas y tenemos respuestas, pero también cubrimos muchos gastos en el campo de nuestro bolsillo. Es un arduo trabajo y solo se necesitan las ganas de trabajar, pero el problema es que no hay plata, no circula la plata. La frutilla está cara, pero no es porque nosotros queremos. Muchos compran sin cuestionar el precio porque seguro valoran nuestro trabajo, pero otros sí cuestionan”, aseguró el productor.

Godoy explicó que desde hace dos años su gremio apuesta a la “diversidad de rubro” y a la par que cultivan frutillas, también producen frutas y verduras de estación como lechuga, repollo, locote, tomate, zanahoria, cebollita de verdeo, pepino, y próximamente poroto, maíz, sandía y melón.

“Necesitamos que nuestros productores de frutilla tengan la mente abierta, ya no podemos vivir solo de frutilla, por eso hoy tenemos frutas y verduras y muy pronto ampliaremos el rubro. Queremos que las instituciones y el sector privado nos ayuden con capacitaciones para que fortalezcamos nuestra producción, para tener productos de calidad y así salir adelante con nuestras familias”, dijo el emprendedor.