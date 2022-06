Intendente de Carapeguá obliga a exconcejales requerir a contribuyentes morosos para pagar dieta

Los exconcejales municipales de este distrito están siendo humillados por el intendente Cañete, quien ante el reclamo de los exediles del cobro de sus respectivas dietas atrasadas, reciben como respuesta que si quieren cobrar, deben rebuscarse en requerir a los morosos de impuestos municipales.

La falta de confianza en la administración municipal quedó demostrada en el año 2021, que solo alcanzó a ejecutar el 58 por ciento del presupuesto municipal de los más de G. 10.700 millones que tenía previsto en la ejecución presupuestaria. Pese a que argumentó que dicha situación se dio por la recesión económica que arrojó la pandemia del covid-19.

Sin embargo, el ejecutivo Cañete, hasta el momento, a casi 8 meses de reasumir el cargo, no ha logrado revertir el déficit que se registra en su administración. Pese a las constantes notificaciones que realiza a los diferentes contribuyentes que adeudan por los diferentes impuestos, no ha logrado que se acerquen a pagar.

Esta situación dejó con saldo en rojo a la comuna local, que incluso el ejecutivo comunal habría incurrido en malversación de un fondo del Banco de Fomento, destinado a inversión de capital, de G. 90.500.000, que utilizó para cobrar la totalidad de su dieta de G. 12 millones correspondiente al periodo 2021, y solo pagó en parte a los exconcejales; a 10 de los 12 exediles comunales a la fecha se les adeuda un total de G. 290 millones.

Al respecto, consultamos al exconcejal Víctor Camacho (ANR), quien asumió por dos meses en el 2021; manifestó que en reiteradas ocasiones solicitó al intendente el pago de su dieta. Dijo que consiguió algunos contribuyentes que estaban adeudando, quienes se acercaron a pagar, y como el ejecutivo comunal le prometió que le saldaría un mes de dieta de G. 4.500.000 y similar monto le falta cobrar, se acercó ayer a la Municipalidad y cobró.

Agregó que para tratar de cobrar la totalidad está recurriendo a algunos amigos para consultarles si están al día o no con sus impuestos, porque tampoco el intendente les facilitó la nómina de los morosos. Dijo que sabe que no le corresponde hacer, incluso adonde va le dicen que no es su función y se ve obligado a explicar cuál es el motivo y en su mayoría aseguran que no tienen la confianza en la gestión municipal, por eso no pagan.

El exconcejal Camacho fue convocado en el 2021 por la Junta Municipal del periodo anterior e ingresó en reemplazo del concejal Ignacio Cáceres (ANR), quien fue suspendido por 60 días, porque había incurrido supuestamente en agravio contra sus demás compañeros en un medio radial de este distrito.

Asimismo, el concejal Alberto Virgilli (ANR) comentó que la Municipalidad le adeuda G. 30 millones, y fue uno de los castigados, por criticar la gestión del intendente Cañete, quien fue reelecto en el cargo. El exedil comunal recibió similar respuesta, que se rebusque quiénes adeudan impuesto inmobiliario y de eso se le va pagar la dieta atrasada.

Virgilli dijo que no es su función, “no soy funcionario municipal, pero ante la crítica situación que por más notificaciones que se le envíe a los contribuyentes, si no confían en la gestión municipal, no van a pagar, entonces tendré que rebuscarme”, es lamentable, se quejó.

Dijo que no le queda otra alternativa que buscar a los morosos y va a probar suerte, por ahí consigue que alguien se acerque a pagar sus impuestos, lo que le va permitir cobrar su dieta y gasto de representación. Otros como la edil reelecta Margarita Miró (PLRA) y el exconcejal Ángel González (ANR) habían denunciado al intendente Cañete por retención de dieta. Ambos concejales eran críticos contralores de la gestión de Cañete.

A los nuevos concejales municipales van dos meses que no se les paga y, si es que no existe discriminación, la deuda pendiente de pago a los concejales ascendería a más de G. 108 millones, según informaron desde la Junta Municipal.

Quisimos conocer la versión del ejecutivo, pero el mismo tiene apagado el celular y en la Municipalidad aseguran que el mismo está de viaje realizando gestiones por Asunción.