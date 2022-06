Avión iraní en Paraguay: Inteligencia no fue notificada por aeropuerto Guaraní

El polémico avión iraní, con bandera de Venezuela, estuvo durante tres días, desde el 13 hasta el 16 de mayo, en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú. La aeronave y sus tripulantes, entre iraníes y venezolanos, fueron retenidos el pasado 11 de junio en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina, tras confirmarse que están vinculados con el terrorismo.

El ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Esteban Aquino, habló esta mañana sobre el aterrizaje de dicha aeronave en nuestro país e indicó que la investigación sigue abierta en torno al caso.

Aquino, asimismo, señaló que la SNI intervino de forma inmediata una vez que se enteraron del paso del avión iraní por Paraguay.

Lea más: Cartes, ¿dueño del cargamento que supuestamente iba en el avión iraní a Aruba?

No fueron notificados desde un principio

Destacó que recibieron colaboración por parte de las instituciones del Estado en el marco de las investigaciones que llevaron a cabo. No obstante, reveló que no fueron notificados al momento del arribo de la aeronave al aeropuerto Guaraní, sino una vez que ya había salido del territorio paraguayo.

Al ser consultado sobre si considera que hubo un error en cuanto a comunicación por parte de la instituciones que debían notificar a la Secretaría de Inteligencia sobre la presencia del avión iraní en Paraguay, respondió que “al abrirse un sumario (en Dinac) sobre todo eso es porque hay alguna duda”.

Lea más: Justicia argentina retiene a venezolanos del avión sancionado por EEUU

“Hemos recibido mucha ayuda y cooperación de todas las instituciones una vez que tomamos conocimiento, pero sí es cierto que nosotros no tuvimos desde un comienzo esa información. Eso no quiere decir tampoco mucho; no todo el mundo está preparado”, sostuvo.

Igualmente, refirió que se requiere de una “comunicación fluida” entre instituciones del Estado ante este tipo de casos.

Paraguay alertó a la región

Aquino, por otra parte, confirmó esta mañana que la alerta a las agencias de seguridad de la región -sobre los vínculos del avión y algunos de sus tripulantes con un grupo terrorista de Irán- fue emitida desde la Secretaría Nacional de Inteligencia del Paraguay.

Añadió que dicha alerta permitió que Uruguay no autorice el ingreso de la aeronave a su territorio, tras su posterior paso por nuestro país, y que Argentina haya decidido retener al avión y sus tripulantes.

Lea más: Paraguay informó a Argentina sobre el avión iraní

El ministro de la SNI, en ese sentido, resaltó el trabajo realizado por su secretaría, considerando que -según lamentó- cuentan con recursos limitados para realizar este tipo de tareas.

Así también, destacó las acciones tomadas por el Gobierno del Uruguay y las autoridades de seguridad de Argentina con respecto al avión iraní y sus tripulantes.