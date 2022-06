Estos son los mensajes de arrepentimiento de los condenados por el asesinato de Pecci

Los capturados, posteriormente condenado por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, Marisol Bedoya, Wendre Scott Carrillo, Elverson Adrián Zavaleta Arrieta, Cristian Camilo Monsalve Londoño dieron un mensaje de perdón tras el crimen cometido. Los discursos de disculpas fueron dirigidos a la nación Colombiana y Paraguaya, a la familia del fiscal Pecci y a los familiares de los acusados.

Marisol Bedoya, que hizo el trabajo de marcadora, expresó. “Su señoría quiero pedir disculpas a la nación de Colombia y a ustedes por el error. Que me perdonen, igualmente a la familia del señor Marcelo Pecci. A Paraguay y a mi familia y a todo el mundo entero, que no volveré a cometer un acto como ese. Estoy arrepentida de todo corazón. Es la primera vez que hago esto y jamás volvería a cometer.

Por su parte, el detenido Wendret Scott Carrillo, quien había actuado de sicario sicario, manifestó lo siguiente. “Muy buenas tardes, me dirijo a los familiares del fiscal Marcelo Pecci pidiéndoles perdón por lo cometido. A las autoridades paraguayas, a las autoridades colombianas, que me perdonen por el hecho cometido, que no volveré a cometer un error como este”.

Seguidamente el señor Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta, operador logístico del atentado, expresó: “Buenas tardes, voy a pedir disculpas a toda la nación de Colombia, a la familia del señor Marcelo Pecci, a las autoridades de Paraguay. Les indico que no volveré a cometer un delito como este. Esta es la primera vez que cometí un delito como este. De todo corazón me arrepiento”,

Por último, Cristian Camilo Monsalve Londoño, quien había actuado de marcador dijo. “Muy buenas tardes para todos los presentes. Primero quiero dirigirme a la nación de Paraguay y pedirles totalmente disculpas por los hechos cometidos en especial a la familia de Marcelo Pecci. Me siento muy arrepentido por el papel que hice y no volveré a hacer. Quiero pedirles perdón a mi país, la nación de Colombia. He avergonzado a mi familia. Estoy totalmente arrepentido. Este es mi primer delito y el último que cometo en toda mi vida. Espero que disculpen y no tengo suficientes palabras de dirigirme a mi familia porque me siento demasiado arrepentido”, manifestó.

Un juez colombiano condenó este viernes por la tarde a cuatro de los cinco detenidos por el asesinado de Marcelo Pecci, quienes habían confesado la autoría del sicariato. Los mismos fueron beneficiados con el 50% de la reducción de la pena por haber aceptado los cargos.

Según los datos publicados por las autoridades colombianas, Francisco Luis Correa Galeano, fue quien articuló el grupo y fue el coordinador financiero del crimen; Wendret Carrillo, el autor material de los disparos hacia Pecci; Eiverson Zabaleta Arrieta, quien transportó a los sicarios; Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve fueron los encargados de estudiar cada movimiento del fiscal y su esposa, en el hotel donde se hospedaban.



De los cinco detenidos, Francisco Luis Correa Galeano no aceptó los cargos, pese a que se lo considera cabecilla de orquestar el asesinato.