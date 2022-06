Petropar y privados aún no se animan a subir precios de los combustibles

Desde mayo último que los emblemas privados vienen anunciando una posible nueva suba de precios de todos los carburantes, pero esto no se concretó hasta ahora, pese a que en el país se tiene un libre mercado. Si los precios internacionales de los productos están tan elevados como vienen manifestando desde el sector ¿por qué aún no trasladan el precio final a los consumidores?.

Lea más: Nuevos precios de combustibles de Petropar regirían desde el viernes

Al parecer seguirán con el jaque del aumento hasta que Petropar confirme una suba de sus precios. En este sentido, la petrolera pública había informado que iba a definir si habría o no un aumento el 15 de este mes, pero el titular de la empresa estatal, Denis Lichi, nada informó al respecto hasta ahora. Hay un llamativo hermetismo en Petropar.

Lo cierto es que en un recorrido de este diario por los diferentes emblemas se pudo verificar que aún no remarcaron los precios y que algunos incluso tienen promociones de descuentos.

Miguel Corrales, presidente de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa) mencionó que aún no fueron informados respecto a un nuevo aumento por parte de las distribuidoras.

Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), también indicó que aún no hay novedades respecto a la suba anunciada.

¿Podría haber escasez?

Empero, Bazán había señalado que si no suben los precios en la brevedad, podría haber escasez del producto como ya está ocurriendo en Argentina. “La escasez de diésel en Argentina es porque ellos no quieren pagar el precio real del producto. Si nosotros hacemos lo mismo también nos va a afectar de la misma manera”, expresó ayer a ABC Color el empresario, quien insistió: “Podemos llegar a esa situación, si no se remarcan los precios ahora”.

Lea más: Bajan los precios del petróleo por temor a una posible recesión

Bazán resaltó que los valores actuales del país no dan para que el producto se siga vendiendo. “Los precios que estamos pagando ahora no dan para vender a este precio al público. Así que los importadores estamos trayendo menos producto y con mucha cautela”, indicó.

Mientras tanto, el precio del petróleo WTI (West Texas Intermediate) inició esta semana con un precio de 120 dólares el barril, pero cerró hoy por debajo de los 110 dólares, lo que también podría ayudar a mantener los valores actuales.