Marcelo Pecci: Policía investiga vinculaciones de autoría moral en Brasil

El fiscal antidrogas y crimen organizado Marcelo Pecci fue asesinado por sicarios el 10 de mayo pasado cuando se encontraba de luna de miel en la playa privada de Barú, en Cartagenas de las Indias, Colombia.

Cuatro de los cinco autores materiales del caso ya se encuentran detenidos y el pasado 17 de junio fueron condenados a 23 años y medio de cárcel por la Justicia colombiana, luego de que todos asumieran los cargos que pesaban en su contra.

La Policía Nacional y representantes del Ministerio Público de nuestro país se instalaron en Colombia para cooperar en las investigaciones con sus pares del vecino país. Los agentes policiales recién retornaron una vez que las diligencias concluyeron.

Pese a que los sicarios ya fueron detenidos y condenados, aún no hay información sobre quién sería el autor moral del caso, considerando que -según los informes- se presume que la orden de atentar contra el agente fiscal surgió desde el crimen organizado.

¿Quién es el autor moral del asesinato de Pecci?

El comandante de la Policía, comisario Gilberto Fleitas, reveló esta mañana que investigadores de su institución están trabajando con sus pares de Brasil y otros países, además de Colombia, sobre vinculaciones del autor moral del crimen del agente del Ministerio Público.

“Hay algunos países, ya incluso independientes a Colombia, que ya están trabajando con nosotros porque van ramificándose hacia otro país. (...) Se está trabajando con otro país en relación a algunas vinculaciones que hay sobre la autoría intelectual”, sostuvo.

“El hilo va conduciendo hacia aquellos lugares, aunque eso no significa que no pueda llegar a Paraguay. Por el momento, no hay una información precisa, evidenciada, de alguna vinculación con el país. (...) Hay algunas vinculaciones hacia Brasil y otros países”, explicó sobre el motivo de estas tareas en conjunto.

Fleitas, igualmente, refirió que no descartan la hipótesis que los sicarios fueron contratados desde Paraguay para atentar contra la vida del fiscal antidrogas.