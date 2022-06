Suba del combustible: servicio de delivery también aumentará de precio

Esta mañana, el precio del combustible vuelve a subir pero los trabajadores taxistas afirmaron que, por el momento, van a mantener la tarifa mínima de G. 10.000. “Si alzamos la tarifa, ya no vamos a tener pasajeros. Tenemos que aguantar”, expresó uno de los conductores.

No obstante, adelantaron que se reunirán como gremio esta semana y van a debatir sobre una posible modificación del precio. Sobre el movimiento actual, contaron que no es muy importante pero siguen “salvando” por el momento. “A la mañana no tenemos nada, luego al mediodía unos pocos viajes y a la tardecita igual. Como se puede salvamos”, detalló uno de los conductores.

Trabajadores de delivery sí ajustarán sus tarifas

Por otra parte, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Motos y Afines, Federico Ferreira, indicó que esta es la octava suba del combustible y hasta el momento los delivery vienen absorbiendo la diferencia. Sin embargo, ya se ven obligados a modificar su tarifa.

Indicó que al subir G. 300 pasarán a cobrar G. 2.800/km. “Ahora nos vemos obligados, porque las ganancias se esfumaron. Esperamos que comprendan todas las cadenas de reparto esta situación, porque los compañeros de las plataformas digitales y tercerizados se ven totalmente abandonados y no podemos tener intervención porque todas las subas corren por cuenta de los trabajadores”, añadió.

