Ley de indemnización a exobreros de Itaipú será imposible de cumplir, dijo Cáceres

Manuel María Cáceres, refirió que el monto es una verdadera inmensidad, y equivale a 12 años de gastos sociales, a mil kilómetros de asfalto, 3.400 unidades de Salud Familiar, y a dos años de aporte de los royalties al Presupuesto de Gastos de la Nación.

“Escuche que se dijo que tenemos un fondo de contingencia de U$S 2 mil millones, pero es mentira”, aseguró. Dijo además que están muy preocupados y se va a perjudicar la seguridad jurídica. Agregó que ya hubo una sentencia del 2007, de la Corte Suprema de Justicia que rechazó estas pretensiones.

Sostuvo, que el tratado está por encima de las leyes, según se establece en Paraguay y que es difícil que se realice sin la aprobación del Consejo de Itaipú. Se estima que los que buscan beneficiarse son 15 mil personas aproximadamente con un pago de G. 300.000.000 para cada uno.

Obreros son de empresas contratistas tercerizadas y no de Itaipú

Otro de los argumentos, esgrimidos por Cáceres es que los que reclaman, son empleados de contratistas tercerizados y no funcionarios de la Itaipú.

A diferencia de sus pares brasileños, ellos sí forman parte del listado de trabajadores de la hidroeléctrica, enfatizó el director paraguayo.

Recordó que los brasileños solicitaron la compensación por peligro, que figura en la leyes laborales de Brasil, comentó el titular Cáceres.

Tarifa de Itaipú sigue en debate

Sobre la tarifa, Cáceres comentó que se sigue negociando, y que no hay un plazo, aunque reveló que hubieran querido cerrar el monto a principios de este año. “Con el anexo C, ellos (Brasil), negocian con libertad, Brasil paga la cuenta, y Paraguay paga lo que cree que tiene que pagar”, alegó.

El vocero paraguayo de la binacional, recordó que Paraguay se está manteniendo en que el costo del servicio de Itaipú no debe bajar de los US$ 22,60 por unidad de potencia, monto aún vigente. Sin embargo, Brasil defiende -y ejecuta- que debe bajar a US$ 18,95 kW/mes.

Admitió, que el actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, prometió bajar la tarifa como parte de su campaña electoral buscando ser reelecto presidente de su país. Cáceres explicó que Paraguay quiere tener acceso a vender libremente su energía, necesita una modificación del artículo 13, y que ambos congresos de los países socios deben aceptar.

Sobre la situación política que se viene, el director indicó que van a blindar los fondos ante posibles presiones de que quieran usar dinero de Itaipú. “Nuestro interés está por encima de las campañas políticas”, sostuvo.

