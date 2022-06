Embargan bienes de RGD por más de US$ 1 millón en causa por robo de cheques

En atención a la medida cautelar solicitada por el querellante adhesivo Alberto Antebi, el juez de Garantías Rolando Duarte dispuso el embargo preventivo de los bienes de Ramón González Daher hasta cubrir la suma de US$ 1.110.000, en virtud de lo establecido en el artículo 260 del Código Procesal Penal. Es en la causa que investiga el supuesto robo de 471 cheques del Juzgado de Garantías a cargo del juez Humberto Otazú.

El abogado Marcio Battilana, representante legal de Antebi, argumentó que la medida cautelar es para evitar un posible incremento del perjuicio patrimonial ya ocasionado al ahora querellante adhesivo y a fin de asegurar la posibilidad de un eventual resarcimiento al mismo e incluso impedir la comisión de otros hechos punibles.

Agregó que la comisión de otros delitos se daría en caso de que los fondos existentes, supuestamente obtenidos por Ramón González Daher a través de la conducta del procesado por presunto quebrantamiento del depósito y extorsión, sean ocultados o se llegue a frustrar su ubicación, comiso o secuestro.

El juez Rolando Duarte también estableció al querellante adhesivo una caución por la suma de US$ 150.000, con los alcances del artículo 704 del Código Procesal Civil. Con esta medida se hace responsable a Antebi de eventuales daños y perjuicios que pudieran ocasionar la medida cautelar decretada, en caso de que se hubiere solicitado sin derecho alguno.

RGD usó tres cheques para extorsionar a Antebi, según imputación

El juez Rolando Duarte argumenta en su fallo que la imputación presentada por la fiscala Natalia Cacavelos refiere que Ramón González Daher “habría generado actos de disposición patrimonial desmedidos e incluso injustificados (…) bajo la amenaza de que se depositarían todos los cheques que tenía en su poder hasta que cancele la cuenta corriente del emisor”.

Según la agente del Ministerio Público, son tres los cheques que fueron robados del Juzgado de Garantías y que el condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa supuestamente utilizó para extorsionar al empresario Alberto Antebi, una de sus víctimas de usura.

Los cheques presentados por el Ministerio Público son: 1) Cheque serie 01 N° 1026532 por la suma de US$ 560.000; 2) Cheque N° 1026531 por la suma de US$ 450.000; y 3) Cheque N° 934095 por la suma de US$ 100.000.

Sumados todos los montos de los cheques presentados por el Ministerio Público, con los cuales se habría consumado la supuesta extorsión, totalizan la suma de US$ 1.110.000, monto que tuvo en cuenta el juez Rolando Duarte para decretar el embargo preventivo de bienes del procesado.

El querellante había solicitado que el embargo de bienes sea hasta cubrir la totalidad de perjuicio patrimonial causado a la víctima de usura, es decir por valor de US$ 2.468.200 o su equivalente al cambio del día: G. 17.203.354.000.

Fiscalía pidió prisión preventiva para Ramón González Daher

En un fallo histórico, el 10 de diciembre el expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol Ramón González Daher fue condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y declaración falsa, mientras que su hijo Fernando González Karjallo fue sentenciado a 5 años de penitenciaría por lavado de dinero.

Sin embargo, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Claudia Criscioni (presidenta), Yolanda Portillo y Yolanda Morel dispuso que los condenados sigan en libertad hasta que el histórico fallo quede firme.

En la causa por el robo de cheques en la imputación presentada en diciembre del año pasado, la fiscalía pidió la prisión preventiva de Ramón González Daher; sin embargo, hasta la fecha el juez Rolando Duarte no pudo llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas debido a varios recursos dilatorios planteados por la defensa.