San Juan: tradiciones y juegos que perduran

“En los últimos 30 años se volvió una fiesta muy comercial, pero lo importante es que no se pierdan las tradiciones, que se siga con esta fiesta en los barrios, las escuelas, que sea una actividad colectiva”, indicó el folclorista David Galeano.

Lea más: La auténtica fiesta de San Juan

Resaltando que la fiesta de San Juan no se dejó de hacer ni siquiera en época de pandemia, ya que se realizaron muchas de forma virtual, también se puede hablar de que en la actualidad se recurre bastante a lo práctico.

Las fiestas ya no son sólo en lugares al aire libre, también se realizan en predios cerrados, con piso de cemento u otros que no sean pasto, lugares pequeños. “Si bien ya no se puede hacer juegos como el yvyrasyi, el tata ári jehasa o el toro candil, no faltan el kambuchi jejoka, paila jeherei y otros juegos como ‘la cárcel’, que se fueron agregando con el tiempo”, explica Galeano.

Lea más: Pruebas de San Juan ¡para adivinar el futuro!

Las pruebas más antiguas y las que se siguen realizando

Juntar paja, hacer un atado con hilo y una semana antes recorrer el barrio encendiéndolo como antorcha e ir diciendo: “ Viva señor San Juan ” hasta que el fuego acabe.

Tata ári jehasa: La costumbre era hacerlo de unos tres metros aproximadamente y en la punta esperaba la imagen de San Juan. La persona tenía que pasar tres veces sobre el fuego repitiendo: “Nderérape karai San Juan (en tu nombre, señor San Juan)”.

El gallo y el maíz: se deja sin comer al gallo durante un día. El día 24 de junio se les coloca a tres chicas o muchachos uno al lado del otro, con maíz frente a sus pies, y se procede a soltar al gallo. De quien primero coma el maíz será el próximo en casarse.

Las 7 gotas: Se colocan 7 gotas de vela en una palangana con agua y saldrá la inicial del nombre de la futura pareja.

El espejo: se compra uno el día 23, se coloca bajo la almohada y se mira a primera hora del 24. Allí se verá el rostro de la futura pareja.

La planta de banana: se clava un cuchillo por una planta de banana y el 23 también devela quién será la próxima pareja.

Gastronomía

“Son infaltables el mbeju, el pajagua mascada, el chipa y el chicharõ, pero no se puede negar que hoy en las fiestas de San Juan también se encuentra asadito, pancho y hasta lomito árabe”, comenta Galeano.

Lea más: San Juan: el “must” de recetas para preparar y saborear

Bailes

“Las banditas” acompañaban las fiestas durante toda la noche y el final se daba con los bailes de pericón, solito y un “jerokypa guasu”.

“Hoy se dan algunas alteraciones históricas en este aspecto, por ejemplo, también se baila cachaca y hasta reguetón”, analiza Galeano.

Lo importante es que se trata de una de las tradiciones más fuertemente arraigadas en la cultura de nuestro país a lo largo y ancho del territorio, según expresa el estudioso de la lengua y cultura guaraní.