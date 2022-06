Los camioneros están molestos con diputados por archivar la ‘ley Petropar’ y hoy se reúnen con Lichi

Gremios de camioneros continúan con el jaque del paro a nivel nacional a pesar de que siguen golpeados tras la detención de varios de sus líderes a mediados de abril, por un supuesto intento de extorsión al Gobierno.

La Central Obrera y Transporte del Paraguay sigue “negociando” en nombre de los trabajadores del volante del país con autoridades del Gobierno y ayer lamentaron que la Cámara de Diputados haya remitido al archivo todo el proyecto de ley que habilitaba a Petropar a negociar sin intermediarios la compra de combustibles a firmas extranjeras, sin pasar por Contrataciones Públicas y sin exigir Declaraciones Juradas (DD.JJ.).

El veto parcial del Ejecutivo fue aceptado, pero no hubo votos para sancionar la parte no objetada, que se refiere a las DD.JJ. “No vemos bien este rechazo, la diputada Rocío (Vallejo) dijo que esto se dio para que no haya una doble ley, pero para nosotros debían aprobar esta normativa en vez de cualquier otro proyecto o ley que exista al respecto”, indicó Juan Villalba, presidente de la Central Obrera y Transporte del Paraguay.

No se reunieron ayer

Los camioneros debían reunirse ayer para definir si se movilizarán o aceptarán la propuesta del Gobierno, que a través de Petropar les ofreció un combustible G. 650 más barato a los gremios legalmente constituidos, diferencia que la empresa pública absorberá, sacando el costo del flete por el traslado del gasoil del precio final y disminuyendo sus ganancias.

Pero esta reunión no se concretó ya que primero se reunirán hoy con Denis Lichi, que ya volverá de su viaje a Brasil. También ayer debían tener un encuentro con el titular de Dinatran, Juan José Vidal, para definir el precio del flete, pero el titular de dicha institución tuvo un problema de salud.

“Para no reunirnos dos veces, esperamos primero encontrarnos con el presidente de Petropar mañana (por hoy) y después reunirnos como gremio para definir qué vamos a hacer. Recién ahí definiremos qué vamos a hacer en la semana. Vamos a evaluar de forma conjunta”, expresó Villalba.

Dudas sobre el descuento que ofrece Petropar

Hasta ahora, nadie de Petropar respondió respecto a si la estatal tendrá la espalda financiera para soportar la venta del gasoíl a precio preferencial a los camioneros, para no decir que serán subsidiados.

Hoy, el precio del diésel común (tipo III) que usan los camioneros tiene un precio de G. 8.800 por litro en la estatal y con la disminución anunciada los transportistas pagarán solo G. 8.150 por el producto (G. 650 menos).

Lo concreto es que hay dudas respecto a la venta de gasoil más barato a las asociaciones, pues podría convertirse en un “negocio redondo” de algunos avivados, además de que aún no queda clara la modalidad de distribución ni el control de la comercialización a precios preferenciales.

Los transportistas también rechazaron el descuento del IVA (del 10% al 5%) que también les ofreció el Gobierno y el descuento de G. 400 vía tarjeta de Petropar. Los emblemas privados y Petropar alzaron desde esta semana el precio de los combustibles.