Caminos vecinales, en estado de abandono en Gral. Morínigo

Los pobladores de Gral. Morínigo, especialmente de la zona de la compañía Pindoyu, una de las más importante de este distrito, lamentaron el estado calamitoso de los caminos vecinales. La intendencia municipal hace más de 6 meses no hace ningún trabajo de mantenimiento en los caminos de la zona.

En ese sentido, Martín Díaz, quien cuenta con una chacra en la zona, señaló que los caminos están en muy mal estado y que utilizar los tramos implica un riesgo de quedar empantanado o romper el vehículo. La intendencia en este periodo nuevo, con la reelección del intendente José Cuevas, parece que no está interesada en invertir en infraestructura vial.

El poblador Juan Manuel Rojas dijo que llama la atención que la Comuna deje de reparar los caminos vecinales, teniendo en cuenta que es el único servicio que presta a la ciudadanía. “La municipalidad prácticamente no cuenta con servicio de recolección de basuras, no tiene Departamento de Aseo Urbano, no tiene otro tipo de gastos y la prioridad deberían ser los caminos vecinales”, dijo Rojas.

Lea más: Piden pavimentar camino que une varias compañías en Caazapá

Igualmente, en la zona de las compañías Chaquira y Durazno se encuentran en deplorables condiciones los caminos, prácticamente intransitables, según los vecinos.

“La municipalidad debe priorizar la reparación de los caminos vecinales, que son los accesos a las chacras, porque la economía de este distrito tiene como base la agricultura de los pequeños productores, que hoy día están siendo olvidados por este gobierno municipal”, dijo otro poblador.

Actualmente se está cosechando caña dulce, el principal rubro de la zona, pero el mal estado de los caminos dificulta el traslado hasta los centros de acopio.

Al respecto, el intendente José Cuevas (ANR, HC), ironizó diciendo que “los campesinos ya quieren asfalto hasta en la chacra”, pero luego reconoció que los caminos de la compañía Chaquira ya están intransitables y no se pueden arreglar porque no se puede con maquinaria pesada debido a las lluvias.

Lea más: Pobladores exigen terminación de puentes

El jefe comunal dijo que la zona de Pindoyu no se estaba reparando porque tenía otras con necesidades más urgentes en cuanto a reparación de caminos.

Agregó que enviará un equipo vial para mantenimiento de los caminos de Pindoyu, Gral. Díaz y otros que necesitan reparación a pesar de que están a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).