Precio del gasoíl debe subir al menos G. 700/l más, sostienen empresarios

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia de Paraguay, inició el mes de junio en US$ 107,76 el barril, muy por debajo de los US$ 115,26 de los comienzos de junio o los US$ 120 que llegó a estar a mediados de este mes. Pero esta reducción no hará que los precios de los carburantes bajen en el mercado interno, según adelantaron desde el sector privado.

En el caso del gasoil común (tipo III), que más impacto tiene en la economía nacional, el precio internacional sigue alto, por lo que a nivel local nuevamente se debe registrar un aumento de al menos G. 700 por litro para que los diferentes emblemas no vendan por debajo de los costos.

Así manifestó a ABC Color Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac) al cierre de la semana última, y señaló que cada empresa deberá definir desde cuándo volverán a remarcar sus tarifas. El valor del gasoil, ya aumentó 94% en el país en 14 meses.

“El gasoil es el que más complicado está. Ya todos estamos vendiendo por debajo de los costos, así que no creo que se aguante mucho (el precio actual), incluyendo Petropar. Cuándo subirá dependerá de cada emblema y la decisión de cuánto tiempo más estarán dispuestos a vender a pérdida”, expresó.

Bazán señaló que el precio del diésel está rondando siempre 400 CPG (centavos por galón) o más y resaltó que esto significa que el producto llega a Paraguay a un precio de entre G. 8.600 y G. 9.000 por litro tras el pago del impuesto. Actualmente, la venta al público del gasoil tipo III (común) es de G. 8.800 por litro. “Lo ideal sería hacer un aumento gradual. Pero ahora debería aumentar por lo menos G. 700 por litro”, expresó.

Cuándo se le consultó por qué el precio del diésel no están bajando en el mercado internacional, como sí lo está haciendo el del petróleo, enfatizó que esto se debe a una industrialización insuficiente de este carburante.

Capacidad limitada de refinerías

“En realidad el petróleo bajó por dos días a US$ 104 el barril. Hoy (por el viernes) está en US$ 108 y subiendo. El problema es que la producción de gasoil es insuficiente. Esto es lo que los productores dijeron a (Joe) Biden (presidente de EEUU). No porque se tenga más petróleo a disposición se va a poder producir más gasoil. La capacidad de las refinerías son limitadas y para aumentar esa capacidad llevará por lo menos dos años de tiempo”, explicó.

Indicó que el mundo pide invertir para aumentar la producción del diésel, un producto cuyo consumo, por otro lado, se viene intentando desalentar en los países desarrollados, por su impacto ambiental, como ocurre en Europa.

Última suba fue de G. 750

El 20 de junio último, los emblemas privados y Petropar aumentaron los precios de todos los combustibles. Fue la cuarta suba en lo que va de este año y la octava en un año y cuatro meses. El mayor impacto se dio en el diésel común (tipo III) y la nafta intermedia, que registraron un incremento de G. 750 por litro. Las gasolinas y diésel premium tuvieron una variación de entre G. 320 y G. 600.

Más producción de nafta

Miguel Bazán señaló que a diferencia del diésel, la producción de nafta es mayor, pero dijo que los precios también están subiendo de nuevo en este producto. “Con la nafta sí se puede hacer algo más gradual, pero también debe aumentar”, expresó. En el caso del precio internacional de la gasolina, resaltó que está en el orden de 365 CPG, pero que en este caso es más complejo calcular el precio final del país, ya que es una mezcla de varias calidades de gasolina y también se mezcla con alcohol. “Las diferentes calidades tienen diferentes impuestos, pero también está subiendo”, remarcó.