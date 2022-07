La ANDE no firma contrato aún para la planta solar en el Chaco debido a trabas en trámites

La licitación pública internacional 392376 - Lp1663-21, para el diseño, suministro e instalación de una planta solar fotovoltaica en la comunidad del Puerto Esperanza de la localidad de Bahía Negra fue adjudicada por la resolución 6913 del 28 de abril, al Consorcio Esperanza 3 (Cono SRL, de Paraguay - Servicio de Energía Ciudad Luz SpA, de Chile, y Butler Corporation SpA, de Chile).

Sin embargo, hasta la fecha no se publicó el resumen de adjudicación y el contrato en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por demoras en el finiquito del trámite de formalización de la escritura pública del consorcio.

Asimismo, hace falta aún la inscripción del mismo en los Registros Públicos y en el Registro Único de Contribuyente, documentos que se encuentran en trámite, según el resumen de adjudicación que se encuentra en la página web de la ANDE.

Al respecto, el director de Contrataciones de la ANDE, Ing. Esteban Molinas, explicó que según la Ley 2051, una vez que el oferente es adjudicado debe presentar el borrador de la constitución del consorcio a la ANDE y la ANDE les sugiere algunos ajustes. “Ellos (las empresas del consorcio), ese documento presentan al Registro Público. Ahí estamos hoy trancados. No les puedo hacer firmar el contrato mientras que no traigan su constitución oficialmente registrada y también su inscripción como nueva sociedad al sistema de proveedores del Estado”, indicó.

Inversión

El precio final del contrato adjudicado es por US$ 2.072.852 más G. 1.386.742.155, que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En tanto que la duración de la obra prevista es de 15 meses para la terminación y puesta en servicio, y 27 meses para la aceptación operativa.

Los oferentes

En el documento oficial de la ANDE consta cuáles fueron los otros oferentes en esta licitación y por qué fueron rechazadas sus propuestas.

Respecto al Consorcio Solar Neighpart, por US$ 1.511.911, señala que tiene un incumplimiento de contrato y como consecuencia la inhabilitación de la DNCP en los cinco años previos a la fecha límite de presentación de solicitudes. Además, expresa que “presenta una oferta anormalmente baja”, y que omite la descomposición de precios requeridos.

Asimismo, el oferente Pura Energía INC., con una propuesta por US$ 2.159.788 más G. 760,4 millones, dice el documento que no cumple con la capacidad técnica y que también omite la descomposición de precios requeridos.