Sugieren pedir apoyo a EE.UU para asegurar provisión de combustibles a nuestro mercado

Los precios de los combustibles no están bajando en el mercado internacional pese a la reducción de la cotización del petróleo, porque hay una producción insuficiente de carburantes, situación que se está dando a causa del cierre de varias refinerías de crudo como consecuencia de la pandemia del covid-19. Es más, los emblemas privados del país ya hablan de una nueva suba, en este caso de G. 700 por litro del diésel.

En el programa Enfoque Económico, emitido el sábado último por ABC Cardinal y ABC TV, el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira recomendó que ante este escenario de escasez, principalmente del diésel, el país debe asegurar la provisión de este derivado pidiendo ayuda a Estados Unidos.

“Tenemos que pensar en alternativas. Paraguay es un jugador irrelevante en el mercado mundial del combustible, un mercado muy pequeño, no cambia los números. Entonces ¿por qué hay que venderle combustible a Paraguay? Y acá es cuando tenemos que recurrir a nuestros amigos, que muchas veces nos piden cosas y nosotros las cumplimos a cambio de nada”, dijo.

Siguió: “Me estoy refiriendo concretamente al caso de Estados Unidos, que está queriendo profundizar nuestro vínculo con Taiwán y desmarcarnos de China Continental, que puede ser un mercado muy grande para el Paraguay”, manifestó.

En este sentido, el analista señaló que estas conversaciones con la potencia mundial deben darse sin perder más tiempo. “Paraguay ha cumplido religiosamente esas indicaciones, por llamarlo de alguna manera, de la política exterior americana, pero este es el momento que podremos decirle o podríamos acercarnos o levantar el teléfono. Tal vez Mario Abdo (Benítez) pueda hacer esto, levantar el teléfono y decirle a los americanos que garanticen la provisión de este combustible importante (a Paraguay). Una ciudad noteamericana posiblemente consume la cantidad de combustible que nosotros necesitamos anualmente”, aseveró.

“Creo que hay oportunidades por ese lado, se deberían explorar por lo menos este tipo de oportunidades. Es algo que tiene que hacer este Gobierno, ahora. No hay que esperar que haya un nuevo presidente. El problema de provisión del gasoil y de nafta es hoy. Estados Unidos tiene una capacidad de proveernos, que es inmensa”.

Escacez por cierre de refinerías

Asimismo, Ferreira señaló que esta escasez de los combustibles se está dando porque durante la pandemia del covid 19 comenzaron a cerrarse plantas de procesamiento de petróleo, que son las refinerías. Dijo que por esta situación, por más que esté bajando el precio del crudo, esto no se refleja en los precios finales de los carburantes.

“Normalmente se tenía una altísima correlación entre el precio del petróleo y sus derivados como la nafta y el gasoil, pero ahora se empieza a ver que hay una brecha. A pesar de que el precio del petróleo está evolucionando en ciertos valores, el precio del gasoil y de la nafta evolucionan en valores distintos al crudo, la diferencia se debe al procesamiento industrial”, indicó.

En este caso, manifestó que el gasoíl subió 100% a nivel internacional, mientras que el petróleo subió 50%. “Ahí se empieza a notar que no hay suficiente gasoil en el mundo”, expresó.

“Peor sería que falte combustible”

El también economista y exministro de Hacienda, César Barreto, señaló por su parte que los stocks de combustibles están en mínimos históricos y que la construcción de nuevas plantas de refinación de crudo tomaría cierto tiempo. Indicó que se trata de una situación muy compleja que va a durar bastante.

“Nuestro país es importador del 100% de los combustibles y tomador de precios. (Las subas de los combustibles) son un choque negativo a la economía porque aumenta los costos de logística, pero es más importante asegurar el abastecimiento porque peor sería que falte combustibles”, expresó.

Camioneros esperan reducción de G. 1000/l y se reunirían mañana

Gremios de camioneros, grueros, choferes de plataformas, entre otros, esperan reunirse una vez más mañana martes con autoridades nacionales para buscar una solución a la suba de precios de los combustibles. En un encuentro que tuvieron el jueves último, los transportistas se mantuvieron en su postura de pedir una reducción de G. 1.000 por litro en el precio del gasoíl común y la nafta intermedia de Petropar, pedido que, para las autoridades, no es factible.

Si las autoridades no aceptan esta exigencia, los choferes no descartan el paro como medida de presión. Justamente, en la última reunión que mantuvieron con las autoridades, el Gobierno trató de convencer a los gremios para que acepten tarjetas con descuentos de G. 400 por litro o un combustible G. 650 más barato para las asociaciones legalmente constituidas, diferencia que la empresa pública absorberá, sacando el costo del flete por el traslado del gasoil del precio final y disminuyendo sus ganancias. Pero esto no fue aceptado por los gremios, que insisten en que la rebaja sea de G. 1.000, pese a los altos precios internacionales de los carburantes, principalmente del diésel.

Tras esta reunión, el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, señaló que los precios internacionales siguen altos y que el desafío principal es evitar que haya un desabastecimiento, principalmente del diésel común. Resaltó que la reducción de G. 1.000 en Petropar podría llevar a la quiebra a la empresa pública. Al mismo tiempo, resaltó que en el corto plazo no existen posibilidades de que bajen los precios de los combustibles por lo que “tenemos que ver no solamente la posibilidad de que sea estable, sino una alternativa de producción local o de sustitución, como vehículos híbridos, eléctricos, otras alternativas de energía y producir diésel renovable”.