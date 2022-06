Brasil defiende la deuda de Itaipú, exige reducir tarifa y ve inviable venta libre de nuestro excedente

Por iniciativa del diputado Rubens Bueno, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados (CREDN) realizó ayer una audiencia pública para discutir el proceso de negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, firmado en 1973. Del encuentro participaron representantes de Itaipú Binacional y de los Ministerios de Minas y Energía y de Relaciones Exteriores.

De acuerdo a lo publicado por la Agencia Cámara de Noticias, de la Cámara de Diputados del Brasil, el director general brasileño de Itaipú Binacional, Contralmirante Anatalício Risden Júnior, defendió la reducción de la tarifa, pero comentó que Paraguay quiere mantener el valor actual. “Risden también dijo que Brasil tiene estudios que muestran que Paraguay solo debería necesitar su parte completa de la generación de la planta dentro de diez años”, indica.

“Inviable” libre comercio de energía

Según lo publicado en Radio Cultura Foz (www.radioculturafoz.com.br), el diputado Bueno señaló que “con la expiración del Anexo C en 2023, se vuelve urgente la discusión, entre otros temas, si Paraguay seguirá cediendo energía a Brasil o si prefiere tener alternativas, como vender en el mercado libre, o promover la instalación de industrias electrointensivas”.

Recuerda el portal de noticias que según el Tratado de Itaipú, “Brasil tiene derecho al 50% de los 14.000 MW de potencia de la planta y compra alrededor del 30% a Paraguay al mismo precio, ya que el país no tiene demanda para toda la energía que tiene”.

El citado parlamentario también mencionó que será el Ministerio de Relaciones Exteriores el encargado de tratar el tema, junto con la mesa de trabajo organizada para apoyar la negociación, “creada mediante la Ordenanza 124, de 12 de febrero de 2019, del Ministerio de Minas y Energía (MME)”.

Por otra parte, Rubens Bueno también dijo que el “MME indica que Itaipú está preparada para diferentes escenarios, entre ellos el libre comercio de energía (actualmente inviable) y la producción a partir de fuentes alternativas, como la solar (el actual acuerdo limita la generación a recursos hídricos)”. “Con 20 unidades generadoras y 14 mil MW de potencia instalada, la usina hidroeléctrica de Itaipú produce alrededor del 8,4% de la energía total consumida en Brasil y casi el 85,6% en Paraguay”, destacó el diputado.

Informe de Contraloría

El mismo diputado cuestionó el impacto en las negociaciones de un informe de la CGR del Paraguay, que “señala una deuda de US$ 3,8 mil millones de Eletrobras con Itaipú”, de acuerdo al reporte periodístico. “La deuda habría sido contraída en el período de 85 a 97, cuando Brasil habría pagado menos de US$ 17,10 por kilovatio de energía de Itaipú. La Contraloría interpreta la actuación de Brasil como una violación del tratado firmado en 73 y eso debe tener el Anexo C renegociado”, advirtió.

Sin embargo, el embajador Pedro Miguel da Costa e Silva, Secretario de Negociaciones Bilaterales y Multilaterales de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, dijo “que una auditoría de las cuentas de la empresa tendría que ser realizada por un controlador binacional para que sea válida”.

Asimismo, la publicación menciona que el representante de la Cancillería brasileña informó que “la negociación con Paraguay adolece de algunas dificultades debido a una visión negativa de la opinión pública paraguaya sobre el tema”. Añade: “Todo en la planta se decide por consenso entre brasileños y paraguayos, es decir, Brasil no decidió nada solo ni impuso nada a Paraguay, pero hay cierta visión negativa de algunos sectores en relación al papel de Brasil en la construcción y gestión de Itaipú, que está lejos de ser una minoría en la opinión pública paraguaya, lamentablemente. Y eso crea un ambiente un poco más difícil para nuestras negociaciones porque estimula unas expectativas que son difíciles de alcanzar”, explicó.

Regalías

Por otra parte, el portal del parlamento brasileño reporta que el diputado Osmar Serraglio pidió a las autoridades presentes en la audiencia pública, revisar la distribución de regalías de Itaipú para compensar más a la ciudad de Guaíra, en Paraná. Según él, la ciudad perdió la Catarata de Sete Quedas, que era la más grande del mundo, con la formación del lago de Itaipú en 1982. El diputado afirma que había una promesa de que se construiría otra planta en la región, pero que no pasó.

