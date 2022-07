Combustibles: Camioneros dan plazo hasta el viernes para recibir una propuesta del Gobierno

El presidente de la Central Obrera y Transporte del Paraguay, Juan Villalba, señaló hoy que dieron un plazo hasta este viernes a las autoridades para que den respuesta al pedido de reducción de G. 1.000 por cada litro en el precio del gasoíl común y de la nafta intermedia que están exigiendo a Petropar.

Señaló que si esto no se concreta tendrán que salir de nuevo a las calles y que este sábado mantendrán una reunión con los gremios de transportistas para definir qué harán. “Ayer me llamó el presidente de Petropar, que nos pidió una tregua hasta el viernes. Se mantiene solo en la baja de G. 400 por litro, porque para completar G. 1.000 depende de Hacienda”, expresó.

Mencionó que este sábado convocarán a una reunión a los diferentes gremios de los camioneros para definir respecto a las movilizaciones. “Nosotros ya no damos, nos mantenemos en que reduzcan G. 1.000 por litro, ya no podemos trabajar. No somos chantajistas, solo solicitamos de forma respetuosa que nos escuchen. En una reunión vamos a definir qué haremos”, aseveró.

Autoridades descartan descuento de G. 1.000

Autoridades del Gobierno se reunieron ayer para tratar la reducción de G. 1.000 por litro en el precio del gasoíl común y de la nafta intermedia que los camioneros están exigiendo a Petropar. El viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, señaló tras la reunión que la disminución que piden los transportistas es inaplicable, pero que están viendo otras alternativas de manera a apoyar al sector.

Descartó que se pueda llegar al descuento de G. 1.000/l que piden los camioneros y señaló que esto solo se puede lograr hoy con subsidio y ellos expresaron que con esto no están de acuerdo. “En las condiciones actuales no hay condiciones de bajar G. 1.000 por litro, salvo que se plantee de nuevo un subsidio, con lo cual ellos mismos (camioneros) no están de acuerdo”, expresó.