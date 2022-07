Combustibles: Gobierno descarta reducción de G. 1.000/l que exigen los camioneros a Petropar

Autoridades del Gobierno se reunieron esta tarde para tratar la reducción de G. 1.000 por litro en el precio del gasoíl común y de la nafta intermedia que los camioneros están exigiendo a Petropar. El viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, señaló que la baja que piden los transportistas es inaplicable, pero que están viendo otras alternativas de manera a apoyar al sector.

“Petropar puede dar descuentos de hasta G. 400 mediante tarjetas vinculadas a transportes registrados en Dinatran, por ejemplo, o a gremios por montos predeterminados. Adicionalmente, se está buscando descuentos adicionales con las estaciones para llegar hasta G. 250 adicionales”, expresó.

Descartó que se pueda llegar al descuento de G. 1.000/l que piden los camioneros y dijo que esto solo se puede lograr hoy con un subsidio, con lo cual, los trabajadores del volante no están de acuerdo. “En las condiciones actuales no hay condiciones de bajar G. 1.000, salvo que se plantee de nuevo un subsidio, con lo cual ellos mismos (camioneros) no están de acuerdo”, expresó.

Por otro lado, indicó que las reuniones seguirán y que se estará convocando a los transportistas para mantener la mesa de diálogo. “Hacienda está haciendo sus números y Petropar va a comenzar a implementar ya los beneficios que esté a su alcance a través de sus redes. Mañana se reúne el equipo económico y vamos a tener más novedades”, expresó Mancuello a ABC Color.

Petropar no subirá aún precios y los camioneros están atentos

Mancuello también señaló que, por ahora, Petropar no remarcará sus precios y que la estatal está monitoreando permanentemente los precios de los derivados.

Por otro lado, el gremio de los camioneros sigue esperando una respuesta del Gobierno a sus exigencias y no descartan ir nuevamente a un paro. Dario Toñanez, dirigente camionero, señaló que por ahora no fueron convocados por las autoridades para conversar sobre el pedido que hicieron y mencionó que están al tanto de la reunión que tuvieron hoy los representantes del Ejecutivo.