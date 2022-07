Desafío “mano a mano”: Jota revela su conversación con Nenecho

José “Jota” Galeano hizo una transmisión en vivo este miércoles en la red social Instagram para dar detalles del “desafío” a una pelea que recibió por parte del intendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez. En este video, Galeano muestra una serie de conversaciones entre él y el jefe comunal, al igual que unos mensajes entre él y la esposa de Nenecho, Lizarella Valiente.

Según indica “Jota”, tras una serie de tres videos en los que criticaba el mal estado de las calles de Asunción y hacía referencia al intendente, “Nenecho” le escribió vía redes sociales y le planteó dirimir la cuestión con un “mano a mano”.

Jota asegura que el intendente borró luego algunos mensajes de la conversación que él inició. Por eso afirma que cuando Nenecho escribe “ahora veo tu mensaje” está en realidad apelando a un ardid para hacer creer que es él quien contesta, y no quien tira la primera piedra.

Entre lo borrado, supuestamente figura un comentario desde la cuenta de Nenecho donde narraba que se había encontrado con Galeano en el baño de un bar y que por poco “casi le succionó la verga” -Galeano a Rodríguez-.

“Sos un mentiroso de cuarta, yo no te traté de hijo de puta y no te escribí primero”, señaló.

Jota dijo en su vivo que usó la expresión “hijo de puta” como crítica por el estado de las calles y no con el propósito de ofender al político.

El desafío al moquete entre Jota y Nenecho

Avanzando en su transmisión, compartió la llamada que mantuvieron ambos, en la que “Jota” le preguntaba a Nenecho sobre este “desafío a moquete”. A tal pregunta, el intendente supuestamente contesta:

“Cuando vos quieras, hermano, yo no soy boludo y pendejo de mierda sos vos. Estoy nomás lejos ahora (hace varias semanas se encuentra ausente de su puesto de trabajo, en Israel), decime nomás a mí, imbécil. Me conocés nio, Jota, no es la forma y quisiste hacerte el simpático, no es así, hermano”.

Jota exhibió también mensajes que había recibido por parte de la esposa de Rodríguez, sosteniendo que en ningún momento hubo una falta de respeto hacia la mujer.

El “polvito mágico” de Nenecho

Además, calificó de hipócrita y misógino al intendente, de quien afirmó que lo llamó en un estado agresivo por haber consumido un “polvito blanco mágico” que lo dejó “sin capacidad de raciocinio” y sin la posibilidad de pensar en las consecuencias.

“Yo no te estoy ofendiendo, estos calificativos no son ofensas, pero te falta templanza y entereza de carácter”, refirió.

Ante todo esto, previamente el intendente de Asunción ya había justificado el lenguaje y su forma de comunicación en las redes sociales, mientras que sobre el caso específico con Galeano, sostuvo que no ve lo negativo al desafío ya que conoce a esta persona. Según Nenecho, él contesta en “la misma manera” en que le escriben.