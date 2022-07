Pobladores de Ayolas reclamaron elecciones de autoridades vecinales

El ciudadano Sócrates Haifuch, dijo además que tiene información, que el Ejecutivo municipal habría nombrado a un funcionario de la comuna, como presidente del barrio, situación que les molestó, por lo cual decidieron movilizarse para que modifique su actitud y llame a elecciones.

La intención es que el electo pueda trabajar con las autoridades municipales y conseguir mejoras para la comunidad.

“La medida de fuerza continuará de manera indefinida hasta que cambie de postura, por el momento todavía no se acercó (el intendente), a dialogar con nosotros. Yo tampoco le voy a llamar, y si necesita tiene que venir personalmente para hablar”, indicó.

Lea más: Realizarán renovación de autoridades de comisiones vecinales y juntas comunales en Ayolas

Agregó que no es ni un secretario para llamarle o recurrir a él. “Incluso me agredió verbalmente por medio de mensajes al privado, cosa que me molestó bastante y es irrelevante”, expresó Haifuch.

Se intentó hablar con el jefe comunal Carlos Duarte, pero no contestaba los llamados.

Lea más: Solicitan enajenación de viviendas de Yacyretá